Mají se děti v době pandemie vrátit do škol? Čtenáři EZ jsou jasně proti

Facebooková anketa serveru EuroZprávy.cz měla značný dosah a oslovila desítky tisíc lidí, z nichž necelá tisícovka se zapojila do diskuze. Z ní vyplývá, že velká část čtenářů je proti tomu, aby se děti v květnu vracely do škol.

V plném rozsahu se přitom do července výuka do škol zřejmě nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně. Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.

Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám mladších školáků 25. května. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se po 25. květnu na první stupeň mohly vrátit ty děti, pro které není covid-19 rizikový a které nebydlí s nikým z ohrožených skupin lidí, tedy třeba s prarodiči.

Ve školách by se děti zařadily do patnáctičlenných školních skupin. Ostatní by zatím zůstali doma, stejně jako starší či chronicky nemocní učitelé. I z toho důvodu by měla pokračovat v neomezené míře také dosavadní výuka na dálku.

Ministr očekává, že této možnosti využijí rodiče 40 až 60 procent dětí. Z provozních důvodů chce, aby rodiče dali ředitelům minimálně týden předem vědět, zda jejich dítě k výuce nastoupí.

Plaga tvrdí, že děti se ve skupinách nebudou učit podle standardního rozvrhu. Dopoledne budou dělat úkoly, které jim nyní přicházejí vzdálenou formou, a odpoledne bude skupina fungovat jako školní družina.

Návrat žáků a studentů do škol v květnu se ale nezamlouvá jak ředitelům škol, podle kterých nastane zmatek, tak ani veřejnosti. Té vadí například návrh, aby děti chodily do škol v rouškách.

Na to ostatně upozornila i čtenářka, jejíž příspěvek získal nejvíce kladných ohlasů "Nesouhlasím, vy víte jak to dítě na tu nemoc zareaguje? A sedět 8hod v lavici s rouškou? Já mam co dělat a to jedu autem a rychle domu nemůžu dýchat. Toto je vážně nejdebilnější nápad! Asi potřebujete aby hodně lidí umřelo, nejhorší je že člověk se nemůže rozhodovat sám, ale musí dodržovat vládní nařízení skoro 2 měsíce ho dodržujeme, šíjou se roušky atd a pak přijdou s tímhle nápadem? To je výsměch," uvedla čtenářka.

Její příspěvek získal více než dvě stě kladných ohlasů, podobný názor ale má i autorka druhého nejpopulárnějšího komentáře. "Větší nesmysl si neumím představit v praxi. Už v šatně ho ztratí, ve třídě v tom nevydrží, napít se a najíst se (kde a jak) chichi. Roušky budou všude, vymění si je, nenajdou je. A pak, budou je ochmatávat z horní strany. Místo učení bude bordel. Viděli jste už třídu a lavičku, na které je výkres, voda, barvy. Děti vyměňují vodu v kelímcích a nevidí dobře na cestu, zakopnou o aktovku, rouška klouže......... Nenutila bych je do toho, bobánci malí," uvedla čtenářka.

Velkou popularitu získal i komentář čtenáře, který se obává, že by děti mohly nemoc covid-19 šířit dál. "Co astmatici a děti se špatnou imunitou???????.. Hlavně budou přenášet do rodin, k seniorům..." uvedl.

"Hlavně spoustu dětí jezdí do škol autobusy a jinou dopravou u nás je školní autobus úplně plný, hrozně by mně zajímalo kdo tam zajistí, aby děti měly rozestup případně drželi odstup od seniorů," upozornila další čtenářka serveru EuroZprávy.cz.

"Rozhodně ne!!! Ve škole je hrozný vzduch během celého roku a ještě všem “zaplácnout” pusu hadrem?! Buď ať je pustí v červnu bez omezení, aby alespoň chvíli byly se spolužáky nebo ať už to uzavřou s nástupem v září," napsal jiná čtenářka v dalším populárním příspěvku.

Z ankety serveru EuroZprávy.cz také vyplývá, že mnoho rodičů je už nyní rozhodnuto, že své děti do školy nepustí. "Svou dceru do školy nepustím dokud nebude ten hnus na ústupu,neohrozím ji!!" napsala jedna ze čtenářek.

"Určitě nejsem pro moje dcera je astmatička a má nemocný srdce jestli to schválí nepustím ji do školy," píše další čtenářka. "Ne prostě ne!!! A jestli schválí aby děti do škol chodili, tak moje děti do školy nedám!!! " napsala další.