Maturity začnou 1.června, o týden později přijímací zkoušky na SŠ

Očekávají, že se přijímací zkoušky mohou protáhnout až do začátku července. Středoškoláci volají po tom, aby vysoké školy posunuly termíny přijímacích zkoušek alespoň na začátek července. Studenti, které čeká maturita za rok, mohou počítat se zrušením povinné zkoušky z matematiky.

Harmonogram maturit dnes zveřejnil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Společná část maturitní zkoušky se letos uskuteční 1. a 2. června, didaktický test z matematiky 3. června. Už dříve ministerstvo oznámilo, že letos nepočítá s písemnou částí maturit z českého jazyka a cizího jazyka. Profilovou část maturit doporučuje ministerstvo uspořádat od 10. června. "Praktické zkoušky, maturitní práce a obhajoba může být před didaktickými testy, ale je žádoucí, aby to nebylo okamžitě po návratu do školy, aby byla zachována příprava," uvedl Plaga.

K přípravě na maturity se studenti posledních ročníků budou moci vrátit do lavic ve skupinách po 15 v pondělí 11. května. Podle ministra budou moct žáci sundat roušky při písemné zkoušce, když rozestupy a další podmínky vyhoví obecně platným opatřením, stejně tak se za přísných hygienických podmínek budou moct odehrát i zkoušky ústní.

Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o den později, tedy 9. června. "Přistoupili jsme k tomu, že bude jeden termín jednotné přijímací zkoušky," uvedl Plaga s tím, že úlevu může žákům přinést prodloužení času pro složení zkoušky o 15 minut u matematiky a o deset minut u českého jazyka.

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. Výuka od té doby funguje na dálku, většinou přes internet. Deváťáci se mohou vrátit do škol k přípravě na přijímací zkoušky 11. května. K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95.000 dětí, z toho zhruba 70.000 z devátých tříd na čtyřleté obory.

Červnový program škol bude podle Plagy extrémně nahuštěný. Školy to vystaví zátěži, kterou ale podle Plagy zvládnou. To potvrdily ČTK i střední školy. Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček za možné úskalí označil to, že na některých školách bude muset být více kol přijímacích zkoušek a termíny tak mohou přesáhnout až do července. Pro středoškoláky jsou pak problémem termíny přijímacích zkoušek na vysoké školy, které podle předsedy České středoškolské unie Viktora Reného Schilkeho budou někde blízko maturit. Ideální by bylo termín posunout alespoň na začátek července nebo dál na léto či podzim.

Středoškoláci, které čeká maturita příští rok, nebudou povinně skládat zkoušku z matematiky. Schválila to dnes Sněmovna, novelu nyní dostane k posouzení Senát. Snahu části poslanců, aby se povinná maturita z matematiky pouze odložila o dva roky, dolní komora nepřijala. Studenti si budou moci vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka.

Střední školy i středoškoláci zrušení povinné maturity z matematiky uvítali. Podle Zajíčka je pro žáky už nutné vědět, z čeho budou příští rok maturovat. Schilke poznamenal, že nyní je třeba pracovat na zkvalitnění výuky matematiky a také zlepšit podmínky učitelů. Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová povinnou maturitu z matematiky chtěla, s jejím zrušením je ale smířená. Základní znalosti jsou podle ní tři, a to číst, psát a počítat. Zkouška z matematiky se podle ní mohla zaměřit alespoň na finanční gramotnost. "Řada lidí má problém spočítat si úroky," zdůraznila.