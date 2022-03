Mendelova univerzita v Brně přijímá odborníky z Ukrajiny i studenty

Versalová po strastiplné cestě přijela do Brna v pátek. Vyslyšela výzvu Mendelovy univerzity, adresovanou partnerským institucím na Ukrajině hned v prvních dnech ruské invaze. Utíkala z vesnice asi 50 kilometrů od Kyjeva. Nyní se adaptuje v novém působišti. "Už jsme byli i v uprchlickém centru, kde jsme vyřizovali všechny náležitosti. Pomoc je velice dobře organizovaná, rychlá," řekla. Věří, že českému týmu bude se svými zkušenostmi platná.

Zprávy o válce sleduje několikrát denně. Na Ukrajině zůstal její manžel a rodiče, kteří jsou aktuálně v Mukačevu. "Naše vesnice je okupovaná. Lidé nemají elektrickou energii, nemají co jíst. Známe příběhy velkých měst, jako je Charkov nebo Mariupol, ale máme i řadu malých obcí, které prožívají velkou humanitární katastrofu," uvedla Versalová, ke které se v pondělí přidala její dcera Marija.

Jednou z přijatých ukrajinských studentek je Anna Veretelnykovová z Kyjeva. Na Ukrajině se věnovala mezinárodním studiím. V Brně je dva týdny, absolvuje v angličtině vybrané kurzy. Na své mateřské univerzitě pomáhala zahraničním studentům, k podobné činnosti ji chtějí využít i v Brně. "Jsem otevřená pomáhat Ukrajincům, říci jim, že lidé jsou tu otevření, přátelští," uvedla studentka.

"Denně mi píše spousta studentů z Ukrajiny. Jejich e-maily přeposílám i Anně, která s nimi může sdílet svoje zkušenosti a odpovídat na řadu jejich otázek. Přece jen tu byla první," řekla proděkanka fakulty Martina Rašticová.

Z Ukrajiny utíkají miliony lidí, Evropa zažívá nejrychlejší uprchlickou vlnu od druhé světové

Z Ukrajiny k dnešnímu dni uprchlo před ruskou invazí přes tři a půl milionu lidí, většinou žen a dětí. Převážná část z nich míří do Polska, které eviduje na svém území podle UNHCR přes dva miliony Ukrajinců.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Řada zemí kvůli krizi uprchlíkům otevřela své hranice. Do Česka za první tři týdny ruské invaze přišlo přes 270 tisíc lidí z Ukrajiny a stát schválil zákony, které jim mají usnadnit přístup k práci, zdravotnímu pojištění a ke studiu.

I v Německu dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Některé země, jako Maďarsko, ale svůj přístup k lidem z Ukrajiny teprve přehodnocují a na plánu, jak se vyrovnat s potenciálním nárůstem migrace, budou teprve pracovat.