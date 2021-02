Ministerstvo by podle Plagy dnes mělo vybrat antigenní testy pro školáky

Maturanti a žáci posledních ročníků základních škol by se měli podle plánu do škol vrátit za dva týdny. Je to základní podmínka hejtmanů, kteří na základě víkendové dohody vyzvali vládu k vyhlášení nynějšího nouzového stavu.

"Pokud vím, tak nějaký výběr ze škály antigenních testů by mělo ministerstvo zdravotnictví realizovat dnes. V návaznosti na tento výběr bude pro první měsíc realizován nákup (testů) ve zrychleném řízení," uvedl Plaga. Podle něj se nyní čeká už jen na konečné rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o výběru neinvazivních antigenních testů pro školáky.

Školáci a studenti by podle Plagy měli být testováni antigenními a posléze i PCR testy. Neinvazivní antigenní testy budou určeny pro nejmenší školáky. Přesnější PCR testy, které lze provádět například i ze slin, jsou podle ministra vhodné pro žáky vyšších ročníků, maturanty či vysokoškoláky. Testovací kapacity tuzemských laboratoří podle Plagy na březnové obnovení výuky zatím stačí.

"Věřím, že najdeme správnou kombinaci testů, která umožní bezpečný návrat dětí do škol a abychom je byli schopni ve školách do konce školního roku udržet," podotkl Plaga.

Olomoucký kraj dnes ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny zahájil první ze dvou vln testování studentů nejvyšších ročníků středních škol v Olomouci na nový koronavirus. Podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) se do pilotního projektu zapojilo několik stovek žáků ze sedmi olomouckých škol. Takzvané kloktací sady si studenti ve školách vyzvedli dnes, druhou možnost budou mít v pátek. Postup má podle hejtmana simulovat budoucí reálné testování školáků navracejících se do škol.

Studenti si odběr provedou doma kloktáním, zapíšou jej do on-line formuláře na webu a svůj vzorek přinesou do školy. Vzorky budou převezeny do fakultní nemocnice, kde se ještě ten den vyhodnotí, a výsledky budou rozeslány studentům i školám. Vedení škol tak získá přehled o výskytu nákazy novým koronavirem mezi studenty. Vše je podle hejtmana dobrovolné.

Podle ředitele ÚMTM Mariána Hajdúcha je smyslem projektu potřeba procesně otestovat systém odběru, registrace a zpracování vzorků. "Současně chceme zjistit aktuální prevalenci infekce virů SARS-CoV-2 v závěrečných ročnících středních škol a prakticky prověřit možnosti takzvaného poolování vzorků," uvedl Hajdúch.

Podle něj narůstají důkazy o nevhodnosti antigenního testování v této skupině bezpříznakových jedinců. "Například nově publikovaná data z Rakouska ukazují, že antigenní sebetestování odhalí u žáků pouze 0,02 procenta nakažených, přičemž PCR metoda s neinvazivním odběrem odhalí minimálně desetinásobně více případů onemocnění," upozornil Hajdůch.