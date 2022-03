Ministerstvo chce při ubytování uprchlíků ve školách oddělit prostory pro žáky

— Autor: ČTK

Při nouzovém ubytování uprchlíků ve školních budovách je nutné oddělit prostory pro tyto lidi od částí pro žáky a zaměstnance školy. V případě využití tělocvičny pro běžence se může dočasně upravit rozvrh žáků a tělesná výchova by se měla ideálně přesunout ven. Vyplývá to z informací, které ministerstvo školství zveřejnilo na webu. Na dotaz ČTK to dnes uvedl vedoucí oddělení vztahů s veřejností ministerstva školství Ondřej Macura.