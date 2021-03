Ministerstvo připravuje podle Plagy plán doučování zhruba na tři roky

Plaga to dnes řekl na konferenci Univerzity Karlovy s názvem "Rok s covid-19. A jak dál". Možnost plošného opakování ročníku ve školách znovu vyloučil.

Podle Plagy v současnosti už pro vyrovnání rozdílů mezi dětmi z výuky na dálku nestačí plánované letní příměstské tábory, jako se konaly loni v létě. "V této chvíli jsme v nějakém recovery plánu (plánu obnovy), který musí být na dva až tři roky," řekl. Akční plán by podle něj měl zahrnovat vedle příměstských letních táborů i masivní podporu doučování ve školách a organizacích pro neformální vzdělávání.

"Nejenom z národních prostředků, ale i z evropských prostředků právě na tyto věci požaduji evropské zdroje ve vysokých řádech miliard, protože to je skutečně palčivý problém," uvedl. V nejbližších dnech, zřejmě příští týden podle něj ministerstvo přípravu materiálu dokončí a plán vyhlásí.

Nedostatečný rozvoj některých dětí v důsledku výuky na dálku se podle něj nedá řešit plošným opakováním ročníku. Poukázal na to, že rodiny ke vzdělávání přistupují různě, takže některé děti udělaly v současnosti velké pokroky. Žáky, kteří zůstali pozadu, by měla vytipovat samotná škola a v dalších letech jim poskytnout různé doučovací aktivity, řekl.

Podle zjištění České školní inspekce se za celý rok epidemie nepodařilo do distančního vzdělávání vůbec zapojit kolem 10.000 žáků. Přibližně 50.000 se jich ještě na začátku tohoto roku z důvodu nedostatečného technického vybavení učilo na dálku bez zapojení do on-line výuky. Problém s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách by se podle Plagy měl do budoucna řešit i pomocí terénních pracovníků. "Bude na to potřeba hodně peněz," poznamenal.

Souhlasně se vyjádřili předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý a šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Podle ní se do pomoci dětem, které se neúčastní vzdělávání, musí zapojit i orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Plaga také zopakoval, že termín návratu dětí do škol musí rozhodnout ministerstvo zdravotnictví. "Já bych si přál, aby to bylo ještě v měsíci dubnu," řekl. "Já jsem 30. října představil priority návratu, které de facto s výjimkou snad deváťáků platí do této chvíle," dodal.

Doplnil, že ho mrzí, že školy v ČR patří kvůli epidemii covidu-19 k nejdéle zavřeným v EU. "Byla chyba, že jsme v létě uvěřili, že je ten vir pryč, a zároveň si myslím, že jsme mohli být jako země zodpovědnější, co se týká home office ve firmách," řekl. Například v listopadu se podle něj práce z domova nevyužívala tolik jako na jaře a v průmyslu byla opatření také menší, uzavřel.