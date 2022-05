Ministerstvo školství vyčíslilo náklady na uprchlíky z Ukrajiny na jednotky milionů

Žáci z Ukrajiny začali do českých škol přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Podle výsledků průzkumu ministerstva školství chodilo k 7. dubnu do mateřských škol 3310 ukrajinských dětí a 23.204 do škol základních. Školky měly ještě kolem 12.900 volných míst a základní školy přibližně 150.500. Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) je nyní v Česku zaregistrovaných asi 130.000 ukrajinských dětí, které by měly jít do škol od září. Některé z nich se ale už zase mohly vrátit na Ukrajinu. Kolik jich je v ČR ve skutečnosti, se tedy nyní přesně neví.

Celkový přehled o nákladech za uprchlickou vlnu ministerstvo v tuto chvíli nemá. "Zatím lze náklady vyčíslit na jednotky milionů korun. Informace z rozpisu od krajských úřadů budeme mít až na přelomu června a července," uvedla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Peníze podle ní dosud šly například na překlady textů pro jednotné přijímací zkoušky z češtiny do ukrajinštiny a angličtiny či na vzdělávání Ukrajinců v soukromých školách.

Vláda na konci března schválila na integraci běženců z Ukrajiny do konce srpna zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun. Na kurzy češtiny a adaptační skupiny pro ukrajinské žáky pak ministerstvo začátkem dubna vypsalo dotace ve výši 1,4 miliardy korun. Žadatelé se o peníze mohou hlásit do 31. května.

Jaký zájem o dotace na jazykové kurzy a adaptační skupiny ministerstvo registruje, Lednová neupřesnila. "Výzvy nebyly dosud uzavřeny, jde tedy o předčasný dotaz," řekla. Přesněji se nevyjádřila ani k tomu, jak se ve školách od dubna změnil počet uprchlíků. "V tomto ohledu probíhá kontinuální monitoring, informace ale slouží v tuto chvíli především pro ÚKŠ a kraje," vysvětlila.

Podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) z minulého týdne pobývá nyní na území Česka zhruba 200.000 uprchlíků. Zemi tak patrně opustilo zhruba 140.000 osob, protože dosud vydala přibližně 350.000 víz dočasné ochrany. Přesný přehled o přítomných uprchlících vláda postrádá kvůli tomu, že ČR není hraniční zemí schengenského prostoru. Lepší přehled by měly české úřady získat s koncem května, kdy se má spustit celoevropský IT systém.