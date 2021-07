Ministerstvo: Školy by se měly snažit nahradit žákům výuku plavání

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Žákům, kteří letos kvůli epidemii covidu-19 přišli o výuku plavání, by se školy měly snažit v dalších letech plavecké kurzy nahradit. Doporučilo jim to ministerstvo školství ve spolupráci s plaveckými školami a bazény. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Školní plavání je na prvním stupni základních škol povinné. Děti mezi první a pátou třídou mají absolvovat aspoň 40 hodin, o způsobu zařazení plavání do ročníků a rozvrhů rozhodují ředitelé jednotlivých škol.