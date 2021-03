Ministerstvo zdravotnictví naznačilo, jak by se měly otevírat školy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Při zlepšení epidemické situace by se podle ministerstva zdravotnictví mohly vrátit děti do školek (MŠ) a do lavic by jako první mohli znovu usednout žáci prvního stupně základních škol (ZŠ) a poslední ročníky základních a středních škol (SŠ). Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva Barbora Peterová.