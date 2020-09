Ministr školství Plaga musel na operaci

ČTK to dnes řekla jeho mluvčí Aneta Lednová. "Do úřadu by se chtěl pan ministr vrátit zítra (ve čtvrtek)," uvedla.

Plaga byl na operaci kvůli úrazu už v květnu, kdy podle mluvčí utrpěl úraz levé ruky. Hospitalizován ani tehdy nebyl, do práce se vrátil v následujících dnech s rukou v sádře.

Dnes dopoledne měl mít Plaga na ministerstvu školství tiskovou konferenci s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem k tématu kvality vzdělávání v jednotlivých krajích. Akci ráno tiskové oddělení úřadu zrušilo z důvodů neočekávaných událostí.