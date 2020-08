MŠMT navrhne přejmenování tří vysokých škol

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo školství chce upravit názvy tří vysokých škol v Česku. Z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) by se kvůli zrušení farmacie na této škole měla stát Veterinární univerzita Brno. Ze jména Janáčkovy akademie múzických umění a Univerzity obrany by mělo zmizet Brno. Vyplývá to z návrhu novely zákona, který ministerstvo vložilo do legislativní knihovny vlády na webu.