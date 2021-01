MŠMT: O další výuce se rozhodne asi v pondělí podle epidemie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

O návratu některých žáků do škol by se mohlo rozhodnout začátkem příštího týdne. Záležet to bude na vývoji epidemické situace zhruba do pondělí 18. ledna. Na dotaz ČTK to řekla mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová.