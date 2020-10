Na online výuku přešla asi polovina kroužků domů dětí a mládeže

Jen pokud by nebylo možné ani to, vracely by DDM rodičům za kroužky peníze. ČTK to dnes řekl Předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže a ředitele DDM hl.m.Praha Libor Bezděk. Na online výuku v DDM podle něj zatím přešla asi polovina kroužků.

Ve většině krajů zavřeli hygienici DDM už od minulého pondělí. Ode dneška je rozhodnutím vlády jejich činnost omezena v celé ČR, a to zatím do 25. října. Platí to i pro další mimoškolní aktivity dětí, tedy třeba činnost skautů či turistických oddílů mládeže.

DDM mají podle Bezděka nyní za úkol na příští dva týdny převést co nejvíce kroužků na online výuku. "Pak to vyhodnotíme," řekl. Situace se podle něj nyní zkomplikovala tím, že na výuku na dálku zřejmě přejdou i základní školy. Dnes o tom jedná vláda, rozhodnuto zatím není. Podle Bezděka by pro děti nebylo dobré, aby seděly od rána do večera u počítače. "Měly by chodit taky aspoň na chvíli ven," řekl.

Rodiče se podle Bezděka také už ptají, jak to bude s platbami za zmeškané hodiny. "My říkáme, že v okamžiku, kdy distanční výuka bude v rámci možností plnohodnotná, tak poběží dál. Když to nepůjde, tak tam jsme připraveni hodiny nahradit," uvedl. Místo dvouhodinových lekcí by se podle něj po uvolnění opatření mohly konat třeba lekce tříhodinové. "Když to nepůjde ani nahradit, ani to nepůjde odučit, tak jim tu přiměřenou část zaplacených hodin budeme vracet," řekl.

Již na jaře se podle něj osvědčilo například fungování online kroužků hry na hudební nástroje, dramatických kroužků nebo výtvarné výchovy či modelářství. "Děti jsou ve spojení s pedagožkou, vyprávějí si o motivu, pak tvoří a pak si o tom znovu povídají. Mohou si tak navzájem své výtvory ukazovat," popsal. Naopak jako méně funkční se ukázala online výuka sportovních aktivit, řekl. Podle něj se sice dá udělat třeba video s návodem na rozcvičku či online tipy k tréninku venku, ale osobní kontakt přitom hodně chybí.

Bezděk doufá, že omezení činnosti DDM bude platit nanejvýš do začátku listopadu. "Budeme doufat, že pak aspoň v nějaké formě znovu otevřeme," řekl. DDM by pak podle něj mohly fungovat třeba s omezením pro skupiny do deseti dětí uvnitř a 20 venku, jak to ministerstvo zdravotnictví nařídilo na konci září, tedy ještě před zpřísněním opatření proti covidu-19. "Neumím si představit, že děti budou do Vánoc zavřené," uzavřel Bezděk.