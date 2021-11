Na školách dnes probíhá druhé kolo plošného testování na covid-19

Do základních a středních škol v ČR chodí podle statistik ministerstva školství asi 1,4 milionu dětí. Očkování má podle ministerstva zdravotnictví zhruba 170.000 dětí ve věku 12 až 15 let a 110.000 ve věku 16 až 17 let. Ve věkové skupině 18 až 24 let, do které patří třetí a čtvrtý ročník středních škol, je očkovaných zhruba 360.000 lidí.

Pokud se žáci testovat odmítnou, musí s výjimkou mentálně postižených nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku nebo starší 15 let respirátor. Při stravování musí být od ostatních vzdálení 1,5 metru, nesmí cvičit a zpívat. Pokud odmítnou i to, nemohou se účastnit prezenční výuky.

Vláda původně rozhodla jen o dvou kolech plošného testování, které naplánovala na minulé pondělí a dnešek. Zatímco ministerstvo školství, kraje a odborníci ze skupiny MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala testy prosazovali, ministerstvo zdravotnictví tvrdilo, že nemají smysl. Pro pravidelné plošné testování i po listopadu se vláda rozhodla poté, co se minulý týden epidemická situace v ČR dramaticky zhoršila.

V části škol se testovalo už od začátku tohoto měsíce. V pondělí 1. listopadu odhalily testy v osmi okresech asi 700 pozitivně testovaných. O týden později se testovalo v 31 okresech a nákaz bylo 3423, z nich více než tři čtvrtiny byly v základních školách. Ve 23 okresech se testovalo také v pondělí 15. listopadu, výsledky ještě k dispozici nejsou.

Plošné testování v celé ČR se konalo také na začátku září, když začal školní rok. V jeho třech termínech se tehdy udělalo 3,2 milionu testů, z nichž se potvrdilo 438 pozitivních případů.