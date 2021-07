Na testování žáků školáků by mohlo jít v září 27 milionů korun

V květnu a červnu se ve školách udělalo asi 365.000 PCR testů přibližně za 73 milionů korun. Ve dvou termínech v září by peníze mohly stačit zhruba na 135.000 testů. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství, který dnes zřejmě projedná vláda. Materiál má ČTK k dispozici.

Vláda na konci června schválila, že se děti v základních a středních školách v prvních dnech po zahájení školního roku v září preventivně třikrát otestují antigenními testy, které zajistí stát. Pokud se škola rozhodne nahradit je PCR testy, bude si testování muset zajistit sama. Podle návrhu ministerstva školství by jí pak stát měl proplatit 200 korun za každý test.Využít by mohl zbytku peněz určených pro PCR testování ve školách do konce června. Ze 100 milionů korun zůstalo k dispozici 26,99 milionů korun. Částka by podle ministerstva školství měla jít z Fondu solidarity EU.

Antigenní testování se má konat 1. nebo 2. září a dále 6. a 9. září. Pomocí PCR metody se žáci ve školách budou moct testovat jen dvakrát, a to 1. či 2. září a 8. nebo 9. září. "V jednom testovacím termínu by tak mohlo být podpořeno až 67.469 RT-PCR testů, což je o několik tisíc více než v jednotlivých termínech testování v měsíci květnu a červnu," uvedlo ministerstvo školství v podkladech k návrhu.

Do 6. srpna by podle něj měla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) určit podmínky, podle kterých se budou moct peníze z fondu čerpat. Školy by se pak měly kritéria dovědět do 13. srpna od ministerstva školství.

Zakázku na zářijové antigenní testování ve školách vyhrála minulý týden firma Batist Medical. Dodá 4,2 milionu testů od čínské společnosti Genrui Biotech za 80 milionů korun. Cena jednoho testu bude činit 18,87 koruny bez DPH. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by peníze měly jít rovněž z Fondu solidarity EU. Vybrané testy se používají k testování z přední části nosu. Pro případ dodatečného testování může pak firma dodat ještě dalších 1,2 milionu testů. V základních a středních školách bylo v uplynulém školním roce asi 1,4 milionu žáků.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se ve školách do konce minulého školního roku provedlo přibližně 1,6 milionu testů zaměstnanců a 9,9 milionu testů žáků. Nákaza se do 22. června potvrdila u 641 pracovníků škol a 4237 dětí. Celkově se za sledované období potvrdil covid-19 v ČR u 11.255 dětí ve věku pěti až 15 let, z toho pozitivní testy ze škol tvořily 38 procent. Epidemická šetření podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška prokázala, že 2982 případů souviselo pravděpodobně se školním kolektivem.