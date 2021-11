Nákaza covidem se u žáků odhaluje často i mimo testování ve školách

Děti s pozitivním antigenním testem odešly ihned domů, jejich třídy do karantény nemusí, protože spolu o víkendu žáci nebyli. Komunikace s hygieniky podle ředitelů funguje, vázne ale předávání zpráv ze systému Chytré karantény rodičům.

V základních a středních školách ve 23 okresech ze 77 v Česku se dnes konalo druhé kolo lokálního testování na covid-19. První kolo bylo v těchto okresech minulý týden. Testovat se nemuseli očkovaní a ti, kteří doložili, že covid-19 prodělali v posledních 180 dnech. Školy dostaly od státu antigenní testy určené pro samoodběr.

Například v ZŠ Petřiny v Praze 6 vyšly dnes podle ředitelky Jany Kindlové pozitivní testy 16 žákům. Podezření na nákazu je podle ní také u dvou zaměstnanců, kteří mají příznaky covidu-19. Epidemická situace ve škole se výrazně zhoršila už v minulém týdnu.

"Během víkendu se projevily mezi dětmi i zaměstnanci nové potvrzené covid pozitivní případy," uvedla ředitelka na webu. V karanténě je podle ní osm tříd a šest pedagogů. Na čtvrtek a pátek proto škola vyhlásila ředitelské volno. "A to z toho důvodu, abychom přerušili tu linii a dali možnost pěti dnů, aby se situace vyvrbila," řekla Kindlová ČTK. "Situace je opravdu vážná a nechceme dál riskovat, aby se situace ještě zhoršovala," dodala.

V ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8 ukázaly dnes antigenní testy na tři podezření nákazy, uvedl ředitel Jan Korda. Ve škole je podle něj nyní šest tříd v karanténě, v určitém okamžiku jich ale bylo doma i víc. Zatím nejvíc tříd se dostalo do karantény minulý týden, ale nesouviselo to s testováním v pondělí, řekl. Po pondělním testování odešli do karantény jen žáci s pozitivními výsledky, v dalších dnech se podle něj ale objevili další nakažení, kvůli kterým pak už šla do karantény celá třída.

Také podle ředitelky ZŠ Podbělohorská v Praze 5 Jitky Vlčkové se do karantény dostávají třídy bez ohledu na aktuální testování ve školách. Minulé pondělí ani dnes podle ní neměl pozitivní antigenní test nikdo, přesto ve škole třídy v karanténě jsou. "Většinou dítě onemocní někdy ve čtvrtek, v pondělí má test ještě v pořádku," řekla.

Kindlová s Kordou se shodli, že na komunikaci s hygieniky si v posledních dnech nemohou stěžovat. "Celý víkend jsem byla připojená s paní z hygieny (...) pořád jsme byly v kontaktu," řekla. "Zprávy směrem k rodičům mají ale velkou prodlevu, protože těch případů je hodně," dodala. "Problém je, do jaké míry funguje Chytrá karanténa," doplnil Korda. Rodiče si podle něj často stěžují, že dlouho čekají na informace o tom, kdy mají vzít dítě z karantény na PCR test.