Nařízená práce studentů má podle manuálu ministerstva přednost před výukou

Uvádí to manuál ministerstva školství pro školy k další etapě otevírání. Studenti posledních ročníků středních a vyšších odborných škol by se měli do tříd vrátit ve středu 25. listopadu.

Česko je od 5. října v nouzovém stavu. Vláda schválila nařízení, podle kterého mohou hejtmani a pražský primátor uložit studentům posledních ročníků středních a vyšších odborných zdravotnických škol pracovní povinnost. Poslat je mohou do pěti desítek nemocnic, ale i do hygienických stanic či záchranné služby. Studenti sociálních a pedagogických oborů posledních dvou ročníků středních škol a všech ročníků vyšších odborných škol pak musí v případě potřeby nastoupit do domovů seniorů, klokánků a dalších sociálních služeb.

"Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou," uvádí manuál. Podle něj je prezenční výuka od 25. listopadu pro studenty závěrečných ročníků středních škol či vyšších odborných škol ale povinná.

O pracovní povinnosti studentů se zmínili při čtvrtečním jednání o prodloužení nouzového stavu i poslanci ve Sněmovně. Podle místopředsedkyně sněmovního školského výboru Kateřiny Valachové (ČSSD) je Česko v Evropě jedinou zemí, která studentům práci nařizuje. "Z tohoto důvodu si přejeme s ohledem na postupnou stabilizaci situace ve zdravotnických zařízeních, aby se studenti vrátili pouze ke vzdělávání," řekla Valachová. Popsala pak případ, kdy studenti musí dál chodit do nemocnice a do školy mohou jít jen ve dnech volna, kdy nemají směny.

Valachová uvedla, že je shoda s ministerstvem školství, že by v nemocnicích a domovech měli studenti končit. "Pan ministr zdravotnictví mě ubezpečil, že on sám i vláda na to (pracovní povinnost a výuka) bude reagovat tak, aby to bylo zcela jasné a upravené v těch principech, co jsem řekla, od středy 25. listopadu," dodala poslankyně.