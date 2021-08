Nařízení by měla být ve formě doporučení, míní ředitelka základní školy

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září minulý pátek. Ministerstvo školství v pondělí materiál rozeslalo školám s tím, že konečnou podobu dostanou po úpravě do finální podoby mimořádného opatření.

Rejnartová míní, že lepší variantou by bylo, pokud by opatření byla na bázi doporučení. "Protože vím, kde to mohu dodržovat a kde to nejde. Naprosto nemožné je dodržet homogenitu tříd v rámci školní družiny. Vzhledem k tomu, že kapacita je 250 dětí v osmi odděleních, tak se nám tam mixují děti z různých tříd," uvedla ředitelka školy. Kromě klasických tříd má škola i ty s Montessori výukou, ani tam podle Rejnartové není možné podmínku stejného kolektivu dodržet. "Protože i tam se nám děti střídají do různých skupin. A pokud chceme alespoň teď zachovat jakousi kvalitu výuky a konečně začít učit normálně, tak homogenita prostě dodržet nelze," uvedla.

Za problematickou považuje i podmínku, jež se týká provozu školních jídelen. "Snížit počet dětí ve školní jídelně nejde, to bychom obědvali od 9:00 do 15:00," dodala. Ostatní navržená opatření by podle ní neměl být problém dodržet.

I podle Cikla lze jen těžko dodržet podmínku ohledně homogenity kolektivů. "Pokud máme zachovat normální výuku, tak není myslitelné, aby to bylo zcela oddělené," uvedl pro ČTK. Počkat chce ale na konečný materiál z ministerstva školství. "Jsou to zatím taková obecná doporučení, která nevybočují z toho, co se běžně děje," dodal. Od ministerstva zdravotnictví by ale očekával, že se pokusí nějakým způsobem propagovat očkování přímo ve školách. "Když přijdete do nějakého zdravotnického zařízení, tak tam vidíte různé letáky, návody, proč si mýt ruce nebo proč se nechat třeba očkovat proti klíšťatům. Pokud by to žáci viděli, byl to pro ně nějaký apel k očkování," dodal.