Návrat žáků do škol je podle Pirátů nutné připravit s předstihem

Vláda by přípravu strategie pro znovuotevření škol neměla nechávat na poslední chvíli, uvedl dnes v tiskové zprávě Jakub Dušánek z mediálního odboru Pirátů. Kabinet podle strany v tomto ohledu postupuje nejasně a chaoticky.

Školy jsou nyní kvůli epidemii covidu-19 zavřené, děti se učí na dálku. Vláda v únoru začala připravovat testování pro návrat posledních ročníků středních a základních škol a obnovení praktické výuky ve středních školách. Otevřené tehdy byly první a druhé třídy základních škol, speciální a mateřské školy. O testování dětí v nich se ale nehovořilo, i když i mezi nimi podle statistiků od ledna přibývalo nakažených. Kvůli zhoršení epidemie se nakonec testování ve školách neuskutečnilo a na výuku na dálku naopak přešly od 1. března i nejmenší děti. Část testů původně nakoupených pro školy má být nyní použita ve státní správě.

Podle Pirátů není testování samospásným řešením, ale mělo by jít o jedno z opatření, které by s postupným návratem žáků do škol umožnilo snížit rizika přenosu nemoci. Měly by se ale používat testy vybrané na základě nezávislých studií jejich parametrů. Antigenní testy od čínského výrobce LEPU, které pro školy vybrala vláda a které se používají také ve školách v Rakousku, považují Piráti za nekvalitní. Někteří odborníci upozorňovali, že tyto testy nejsou u dětí bez příznaků dost citlivé. Lepší by podle Pirátů bylo využít neinvazivní PCR testy s frekvencí testování jedenkrát za deset až 14 dní.

Dokud nebudou k dispozici spolehlivé antigenní testy, měl by podle nich stát zajistit potřebnou kapacitu laboratoří pro PCR testování. S PCR testy počítal i původní návrh ministerstva školství, které ale podobně jako Piráti označilo za problém nedostatek personálu v laboratořích. Podle Pirátů by pomohlo odstranění podmínky, že pro práci ve zdravotnické laboratoři musí absolventi přírodovědných oborů projít ještě akreditačním kurzem za několik desítek tisíc korun.

Piráti jsou také pro rychlou pilotáž testování ve vybraných školách, a to i u žáků nejnižších ročníků. Zároveň by se podle nich měly připravit návody pro školy a samosprávy a informace pro rodiče tak, aby účast dětí na testování neodmítali. Pokud se žáci nebudou chtít testovat, tak by se jim měly zajistit třeba individuální konzultace a aspoň částečná výuka na dálku, uvedl Dušánek

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve středu řekl, že zatím neví, jak a kdy se budou žáci do škol vracet. Záležet podle něj bude na rozhodnutí epidemiologů, východiskem by mohl být protiepidemický systém PES. Vyšší prioritu by v něm ale nově mělo mít více ročníků prvního stupně základní školy, ne jen první a druhé třídy.