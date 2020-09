Nelze všechno učit online. Dlouhodobé uzavření škol může vést k poklesu vzdělanosti

V tiskových zprávách to dnes uvedli zástupci spolku Učitelská platforma, který sdružuje asi 300 vyučujících, a pražské Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT).

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v neděli v televizi Prima, řekl, že je pravděpodobný přechod středních škol na dálkovou výuku. Na vysokých školách by měla distanční výuka platit alespoň měsíc. O opatřeních na školách dnes Prymula jedná s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO).

Podle spolku Učitelská platforma hrozí, že žáci středních odborných škol a učilišť přijdou i o praktickou výuku, kterou lze velmi těžko nahradit distančním vzděláváním. U některých učebních oborů přitom praktická výuka tvoří až polovinu vyučovací doby. Měla by se proto určit pravidla, za jakých by mohla být praxe zachována, míní zástupci spolku. Podle nich by se mohlo jednat například o početně uzavřené skupiny žáků. Platforma připomněla, že podobnou výjimku pro praktický výcvik již v současnosti mají vysoké školy, kde se ho mohou účastnit skupiny nanejvýš 15 lidí.

Podle ředitele SSŠVT Martina Vodičky může výuka on-line fungovat dobře jen po kratší dobu, případně může být doplňkem prezenčního studia nebo ke konzultacím s učiteli. "Ani do budoucna ji však nevidím jako plnohodnotnou náhražku klasické výuky," řekl.

Podle něj se při karanténě několika tříd ve škole tento měsíc ukázalo, že zejména studenti prvních ročníků mají problémy s adaptací na distanční vzdělávání. Jen málo z nich se na základní škole na jaře setkalo s výukou na dálku, která by kopírovala běžný rozvrh hodin v online režimu, vysvětlil Vodička. "Pokud by se školy zavřely na delší dobu, úroveň znalostí současných žáků se nevratně sníží," řekl.

Počty uzavřených škol se nadále zvyšují. Radiožurnál ve čtvrtek uvedl, že podle informací z ministerstva školství bylo kvůli výskytu koronaviru zcela uzavřeno přes 70 škol v Česku a dalších 490 mělo v karanténě minimálně jednu třídu.

V Česku je podle dat ministerstva školství zhruba 1300 středních škol, do kterých chodí přibližně 420.000 žáků. Ve středních školách pracuje kolem 46.500 učitelů.