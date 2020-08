Školy se připravují na začátek roku, už ale zaznívá kritika od učitelů

Pedagogové sdružení v Učitelské platformě tvrdí, že se úřady a organizace, které ovlivňují výuku v době pandemie, nepoučily a že opakují stejné chyby jako na jaře, kdy do Česka koronavirus dorazil.

"Celé prázdniny nám avizují, že manuály budou zveřejněny 17. srpna. Dnes je 17. a my se dozvídáme, že materiál teď půjde na vládní zdravotní radu a až pak bude distribuován ředitelům do datových schránek,“ stěžovala si předsedkyně platformy Petra Mazancová v rozhovoru pro Český rozhlas Plus na špatnou koordinaci. Že se vláda manuály vůbec zabývala, se zjistilo až po poledni.

Nedostatek informací

Předsedkyně zároveň také poukázala, že se jako přes kopírák opakuje scénář z jara. "Do začátku školního roku zbývá jen 14 dní. Všechno, co teď víme, jsou jen spekulace. Jak jde čas, tak je to čím dál složitější,“ zlobila se.

"Nevíme jak řešit žáky, kteří mají problém připojit se k distanční výuce, nevíme, jak komplexně je řešeno ošetřovné. Nevíme, jestli řešit ochranné pomůcky pro učitele nebo techniku,“ vyjmenovala Mazancová otázky, které by moc ráda našla v manuálu resortu ministerstva školství.

Dále také poukázala, že by učitelé měli obdržet miliardu korun na technické vybavení. Zatím ale nic nedostali. V úterý 1. září 2020 by ale měl být normálně zahájen nový školní rok, na nějž by se měli pedagogové plně připravit.

"Zatím ale nevědí, do čeho jdou. A nevědí to ani ředitelé. Nevědí, jak řešit rozvrhy, jestli nakupovat ochranné pomůcky, jestli dokážou technicky zabezpečit případné dělení žáků. Je to celé velmi složité a potřebovali bychom to co nejdříve,“ řekla předsedkyně Učitelské platformy.

Mazancová zároveň také řekla, že si na jaře, kdy došlo v důsledku epidemie koronaviru k uzavření škol, dokázali učitelé s přechodem na vzdálenou výuku poradit.

"Co ale potřebujeme je metodické a didaktické zázemí učitelů v oblasti on-line výuky. Protože to nemáme, ani jsme ji mít nemohli. A není to tak, že výuku ve škole jednoduše převedete do on-line prostoru,“ vysvětlila předsedkyně.

Momentálně tak pedagogové činili "na vlastní pěst". "Mnozí na svých vlastních technických zařízeních, na svých noteboocích. Teď je ale čas na metodickou podporu. Doufáme, že se jí ministerstvo chytne, protože by bylo fajn, aby to podpořili systémově,“ vzkázala Mazancová ministerstvu školství.

Rovněž také poukázala na to, že by byli učitelé rádi, kdyby se veškeré změny nejprve konzultovaly s řediteli. Na jaře se k veškerým informacím dostávaly odborná i laická veřejnost najednou, kvůli čemuž nedokázali učitelé často reagovat na rodičovské dotazy, protože se k nim nové poznatky dostávaly v tu samou dobu.

"Každý správný ředitel ale dnes samozřejmě připravuje svou vlastní variantu, jak případnou změnu udělá. Protože i všechny manuály na jaře byly jen doporučeními. Ani to nevíme, jestli to teď bude stejné,“ uzavřela předsedkyně Učitelské platformy.