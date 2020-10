O 11 klavírů odmítnutých Čínou je ohromný zájem. Školy zaslaly 151 žádostí

"Potvrdil se původní ohromný zájem škol o klavíry. Přestože jsme v grantové výzvě zpřesnili typy škol i podmínky, za kterých lze o hudební nástroj zažádat, sešlo se nám velké množství požadavků. Velmi si toho ceníme a každou žádost budeme velmi pečlivě posuzovat," uvedl ředitel KKFF Luboš Veselý.

KKFF počítá s tím, že na přelomu října a listopadu budou jasné výsledky grantové výzvy a oznámeny školy, které v ní uspěly. Odborná komise byla složena na základě doporučení Ústřední umělecké rady Základních uměleckých škol a Akademie klasické hudby. Tato komise doporučí Správní radě KKFF instituce, jimž by měla nadace klavíry darovat. Bude hodnotit zaslané žádosti na základě kritérií, které byly stanoveny v grantové výzvě. Posuzovat se bude historie školy, úspěchy v hudební výchově, aktivity školy, hrát roli bude i to, jaké má konkrétní škola stávajícího vybavení, a posuzovány budou také úspěchy žáků v hudebních soutěžích od roku 2010. Dále se bude přihlížet k vyučovaným hudebním oborům, počtu studentů či počtu žáků hry na klavír.

Rozdělovat se bude osm pianin Petrof a o tři klavíry Petrof. "Plánujeme, že klavíry by se do škol měly dostat do Vánoc," dodal Veselý.

Podle prezidentky a majitelky Petrofu Zuzany Ceralové Petrofové odběratel pro Peking a okolí do Hradce Králové napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce dát sankce na ČR a její zboží a že on nemá na to, aby platil pokuty. "Poprosil nás o pozastavení dodávky," řekla před časem ČTK Ceralová Petrofová. Expedici nástrojů už měl Petrof připravenou.

Firma Petrof, pro niž je čínský trh s podílem kolem 35 procent klíčovým odbytištěm, vyjádřila obavu z toho, že zhoršení vztahů mezi ČR a Čínou bude mít negativní dopad i na její další obchody v Číně. Piana Petrof v Číně pod jinými vlastními značkami i vyrábí, loni to bylo téměř 6000 nástrojů.

Vztahy ČR a Číny narušila nedávná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Čína proti ní ostře protestovala a její ministr zahraničí Wang I Vystrčilovi vyhrožoval, že ho Peking za porušení politiky jedné Číny donutí zaplatit vysokou cenu.