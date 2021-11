O lokálním testování ve školách by mělo ministerstvo rozhodovat podle predikcí, tvrdí Plaga

Ohradil se proti tomu, že se žáci testují na základě starých dat vinou ministerstva školství. Ministerstvo zdravotnictví kritizoval za to, že nemá jasnou strategii pro fungování škol. Do konce roku podle něj ministerstvo zdravotnictví nechce pro školy ani přiobjednat žádné další testy. Vyjádření MZd ČTK shání.

Také místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek v neděli v České televizi kritizoval, že se o lokálním testování ve školách rozhoduje podle týden starých dat. Dnes se testovali žáci v osmi okresech, které dosáhly 300 případů na 100.000 obyvatel za týden v sobotu 23. října. Dalších 23 hranici překročilo uplynulou sobotu, testovat se tam bude ale až v druhém kole v pondělí 8. listopadu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že pravidla se tak nastavila při jednání s ministerstvem školství, které deklarovalo, že na přípravu testování potřebuje týden.

Podle Plagy není problém v týdenní lhůtě na přípravu testování, ale v tom, že ministerstvo zdravotnictví nepoužívá data dopředu. "Celé je to o tom, že ministerstvo zdravotnictví je schopno predikovat a nedělá to," řekl. Ministerstvo školství podle něj zástupce z resortu zdravotnictví na potřebu využívat predikce opakovaně upozorňovalo. Připomněl, že ministerstvo zdravotnictví se v říjnu stavilo odmítavě i k samotnému testování ve školách, které dlouhodobě prosazuje ministerstvo školství. Místo testování uvažovalo ministerstvo zdravotnictví o tom, že by všichni žáci nosili i ve výuce povinně roušky.

Týdenní předstih v rozhodnutí o testování je podle Plagy potřeba pro to, aby se mohli připravit školy a rodiče. "Kdyby ministerstvo zdravotnictví využívalo svých predikcí, které opakovaně deklarovalo, že je má a že je schopno, tak samozřejmě nemusí rozhodovat na základě pátečních dat o dalším pondělku," uvedl. Podle něj ale není na ministerstvu zdravotnictví k testování velká ochota. Předsedkyně klinické skupiny, náměstkyně Martina Vašáková, má k testování ve školách jasně odmítavý názor, řekl.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dnes také podle Plagy informovala ústřední krizový štáb, že do konce roku nebude potřeba zajistit žádné další testy. Ve skladech Správy státních hmotných rezerv jich podle ministerstva školství zbývají nyní asi dva miliony. V základních a středních školách v ČR je zhruba 1,4 milionu žáků.

Zda ministerstvo zdravotnictví plánuje testovat ve školách i po 15. listopadu, ministr školství neví. "Nedokážu říct, jaká bude další strategie ministerstva zdravotnictví, protože už jsem si několikrát myslel, že nějakou strategii mají, nějaké hodnoty řekli, ale pak se to změnilo," řekl.

Dodal, že kvůli současnému postoji ministerstva zdravotnictví není možné školám ani proplácet přesnější PCR testy jako na jaře. Muselo by se rozhodnout víc v předstihu, aby vláda vyčlenila potřebné peníze a školy si stihly testy obstarat samy, vysvětlil.