O zrušení povinné maturity z matematiky rozhodne Senát 10. června

Povinná maturita z matematiky by měla být podle platného zákona zavedena od příštího roku, Sněmovna to ale na návrh ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zrušila v rámci novely školského zákona. Studenti by si tak měli vedle povinné češtiny nadále vybírat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška se má navíc omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol.

S příspěvkem ve výši 400 korun na obyvatele pro kraje a 1000 korun na obyvatele pro obce počítá senátorský návrh. Je zálohou pro případ, že Sněmovna neschválí senátní verzi zákona, podle něhož by malé společnosti s ručením omezením měly dostat stejně jako živnostníci 500 korun za den po dobu, po kterou musely kvůli koronaviru přerušit činnost. Senát chce, aby příspěvek zaplatil stát a nebyly kvůli němu kráceny příjmy obci a krajů.

Horní komora by na své 24. schůzi měla podle tiskové tajemnice projednat celkem 24 bodů. Patří mezi ně Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020 nebo zprávy o loňské činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu či Úřadu pro ochranu osobních údajů.