Odborný výcvik žáků se už nyní nestačí dohnat, tvrdí unie

Kvůli opatřením proti epidemii covidu-19 jsou teď otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku. Praktická výuka ve středních školách fungovala za poslední rok 92 dnů ze 188, tedy asi 52 procent času.

Podle Zajíčka bude praxe chybět žákům téměř ve všech odborných školách a učilištích. "U některých oborů se praktická výuka může konat i nyní, ale je to spíš výjimka. Týká se to například IT oborů nebo obchodních akademií," uvedl. "Těch ostatních oborů je víc," řekl.

Zejména v učebních oborech, jako je třeba truhlář nebo kadeřnice, je situace podle Zajíčka už velmi kritická. "Tam je obrovský problém a asi je třeba se zamýšlet nad nějakými formami podpory poté, co děti, pokud udělají (závěrečné) zkoušky, přejdou do praxe," řekl. "Asi budeme muset požádat zaměstnavatele na pracovištích, aby nám s tím pomohli a tyto absolventy nějakým způsobem včlenili do svých kolektivů, postarali se o ně a doučili je," dodal. Pomoc s tím již podle něj přislíbil i Svaz průmyslu a dopravy. Podle Zajíčka je ale otázka, zda budou mít zaměstnavatelé kapacitu na to, aby se absolventům takto věnovali.

Problém s nedostatkem odborného výcviku se nebude týkat jen současných závěrečných ročníků, řekl. Obory s výučním listem jsou tříleté, takže žáci kteří nastoupili do škol v minulém školním roce, mají teď za sebou polovinu učení. "Úplně to dohnat už nedokážeme, ale částečně se to dá korigovat a bude záležet na spolupráci s konkrétními zaměstnavateli," míní. Podotkl, že to, aby se firmy zapojily, je i v jejich zájmu, jelikož si už před vypuknutím epidemie stěžovaly na nedostatek řemeslníků.

Žáci, kteří závěrečnou zkoušku nezvládnou, budou podle Zajíčka muset opakovat ročník. Úvahy o tom, jestli by si celý rok neměli zopakovat všichni žáci, odmítl. "To nejsou kapacitně schopny školy zvládnout a zajistit," řekl.

V maturitních oborech může podle něj studentům pomoct, že ředitelé díky rozhodnutí ministerstva školství mohou letos mimořádně upravit formu nebo obsah praktické zkoušky. Mohou ji nahradit například vypracováním maturitní práce s obhajobou. Termín zkoušky také mohou posunout až na srpen, aby si studenti mohli odborný výcvik doplnit. V učebních oborech má praktická zkouška zůstat součástí závěrečné zkoušky jako obvykle, letos ale bez jednotného zadání.