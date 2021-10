Odbory požadují, aby jednou z priorit programového prohlášení vlády bylo školství

Cílem by měly být mimo jiné lepší financování školství, vyšší platy učitelů a zajištění většího počtu speciálních pedagogů či školních psychologů, doporučily odbory. ČTK o tom informovala jejich mluvčí Jana Kašparová.

Vítězná koalice Spolu a ve volbách třetí koalice Pirátů se STAN se na úmyslu vytvořit společně většinovou vládu dohodly bezprostředně po volbách v sobotu 9. října. Dojednat program i koaliční dohodu chtějí do 8. listopadu. Ve školství se zástupci stran zatím shodovali, že mezi priority by měly patřit modernizace učebních plánů, snížení nerovností ve vzdělávání nebo schválení novely zákona o pedagogických pracovnících, která počítá mimo jiné s fixací platů pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy v ČR.

"Školské odbory mají jednoznačný zájem, aby se opět problematika vzdělávání dostala do programového prohlášení a byla deklarována kontinuita pozitivního vývoje," uvedla Kašparová. Připomněla, že výše platů ve školství se v uplynulých čtyřech letech zlepšovala. Podle studie think-tanku IDEA patřily platy vyučujících v ČR do roku 2018 k nejnižším mezi zeměmi Evropské unie. Díky rychlému zvyšování v posledních letech ale letos dosáhnou téměř průměru OECD i EU.

Školské odbory by chtěly, aby jednou z priorit nové vlády bylo navýšení financování školství na průměr zemí OECD, tedy asi šest procent hrubého domácího produktu (HDP). V ČR se rozpočet na vzdělávání v minulých letech pohyboval kolem čtyř procent HDP. Platy učitelů by se podle odborářů měly zvýšit a udržovat na 130 procentech průměrné mzdy. Loni byl průměrný plat pedagogů 44.202 korun a činil zhruba 124 procent průměrné mzdy v ČR.

Vláda by se podle školských odborů měla také postarat, aby šlo 80 procent peněz na platy učitelů do tarifu a 20 procent na odměny. Kromě toho by měla finančně zajistit navýšení počtu pedagogických pracovníků a dalšího personálu pro školky a zabezpečit peníze na speciální pedagogy a školní psychology tak, aby se nemusely čerpat z evropských fondů. Platy nepedagogických pracovníků, jejichž průměr byl loni 24.625 korun, je třeba držet na úrovni srovnatelných profesí, dodala Kašparová.

Odbory očekávají, že nová vláda bude otevřeně komunikovat se všemi sociálními partnery při úpravách právních předpisů a při plánovaných změnách vzdělávacích plánů. Vláda by podle nich měla posílit motivaci pro výběr učitelského povolání a podpořit kvalitu profesní přípravy učitelů s důrazem na praktické dovednosti.