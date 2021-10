Omezit šíření nákazy ve školách by mohlo častější testování, radí experti

Podle KoroNERV řešili hygienici v hlavním městě od 20. září do 26. září v 79 pražských školách 185 potvrzených případů nákazy covidem-19. V průměru šlo o dvě až tři děti v jedné škole. Do karantény kvůli tomu muselo 2248 žáků a 25 učitelů, a to zpravidla na dva týdny.

"Jakkoli nechceme zlehčovat závažnost samotného onemocnění, počty dětí v karanténě jsou skutečně vysoké. Apelujeme proto na ministra zdravotnictví, aby vydal jednotné pokyny pro to, jak při vyhlášení karantény postupovat," uvedla za KoroNERV-20 Mariana Čapková, předsedkyně školského výboru hlavního města Prahy. Podle ní takové pokyny v současnosti nejsou k dispozici. O karanténě rozhodují krajští hygienici na základě vyhodnocení konkrétní situace a rizikovosti kontaktů ve škole.

Řešením by podle členů KoroNERV-20 mohlo být také častější testování žáků na covid-19, které by odhalilo riziko šíření nákazy včas a karanténa by pak nezasáhla tolik dětí. Tento postup se podle iniciativy používá například v USA.

Školy by podle platformy měly do Vánoc zůstat otevřené a jejich případné uzavření kvůli nárůstu pozitivních případů v celé populaci by mělo být krajní možností. Opakování plošného uzavírání škol jako v předešlých měsících na začátku září odmítli i Vojtěch a ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Současná situace podle Čapkové nejvíc dopadá na rodiče dětí do 12 let, které ještě nemohly být očkované, ale zároveň v případě karantény nezvládnou být samy doma celý den. Opět se tak podle ní opakuje situace z předchozích měsíců, kdy uzavření škol kvůli epidemii dolehlo především na rodiče mladších školních dětí. V případě uzavření školy by podle platformy měli mít žáci s problémy v učení při distanční výuce možnost chodit do školy prezenčně v malých skupinkách.

Žáci po nástupu do škol na začátku září absolvovali tři kola testování na covid-19. Potvrdilo se 438 pozitivních případů nákazy, 290 na ZŠ a 148 na SŠ. Celkově se provedlo téměř 3,2 milionu testů. Záchyty případů nákazy koronavirem tehdy nerostly, v plošném testování se tedy nepokračovalo. Počty nových nákaz v Česku ale v poslední době stoupají, ve středu laboratoře odhalily 1047 nakažených koronavirem, což je o 315 víc než před týdnem. Ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že chystá na podzim další testování žáků, termín zatím neupřesnilo.

KoroNERV-20 se skládá především z odborníků na ekonomiku, jeho členem je ale například i epidemiolog Petr Smejkal, který vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES).