Opozice se bije za učitele. Jejich plat by měl vzrůst o 15 procent

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslanci opozičních Starostů a nezávislých, TOP 09 a KDU-ČSL chtějí dosáhnout patnáctiprocentního navýšení platů učitelů v příštím roce. Zástupci stran to řekli na dnešních tiskových konferencích před zahájením schůze Sněmovny. STAN požaduje přesun dalších 5,5 miliardy korun do rozpočtu ministerstva školství, o téže částce dříve hovořila TOP 09. Lidovci chtějí do školství přidat pět miliard.