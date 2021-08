Opravujeme školy a připravujeme se na prvňáčky, shodují se starostové obcí zasažených tornádem

Neustále je v obležení dělníků, kteří vyhráli prázdninovou bitvu s časem. Objekt, v němž sídlí škola i mateřská školka v Moravské Nové Vsi, který 24. června zpustošilo tornádo, uslyší kromě sbíječek i dětské štěbetání a švitoření žáčků. „Kvůli častým dešťovým přeháňkám máme sice týdenní zpoždění oproti původnímu plánu, ale když si vzpomenu, jak budova po přírodní katastrofě vypadala, tak je zázrak, že se podařilo zprovoznit učebny pro prvňáčky a některé starší děti. Rovněž je skvělé, že i nejmenší mohou navštěvovat školku,“ pochvaluje si starosta městyse Moravská Nová Ves na Břeclavsku Marek Košut. Ráno na budově pracovalo kolem stovky řemeslníků. „Doděláváme krovy a krytinu. Střecha stále ještě není hotová, a tak tři ročníky budou za výukou cestovat do Dolních Bojanovic.“

Dojíždění do Tvrdonic berou děti jako dobrodružství

Zítra ráno se slavnostně ustojí a vyrazí vlídným slovem potěšit prvňáčky do pět kilometrů vzdálených Tvrdonic, kde v tamní staré škole najdou žáci z Hrušek azyl. „Nemohu u jejich velkého životního dne chybět, a tak se vydám za nimi. Samozřejmě, že bych k dětem ráda promlouvala v naší škole, ale její rekonstrukce nejméně do Vánoc potrvá. Tornádo totiž zbouralo štíty, vytlouklo všechna okna, poničilo omítku a zdevastovalo tělocvičnu,“ vypočítává pro EuroZprávy.cz veškeré škody starostka Hrušek Jana Filipičová. „Naše škola byla totálně zlikvidovaná, dá se říci, že zbyly jen zdi,“ líčí zase Košut, jak přírodní katastrofa zasáhla budovu v Moravské Nové Vsi.

Jaké uvítací proslovy přesně zazní z jejich úst, ještě netuší. „Pravděpodobně budu apelovat na přátelství, díky němuž se v životě dají překonat i ty nejtěžší překážky jako v podobě následků tornáda. Soudržnost je prostě klíčová, bez ní je člověk ztracen. Pokud se ale někdo bude z prvňáčků bát, nechám konejšení na rodičích,“ míní Košut, který dodává, že provoz budovy školy posvětil statik. Naopak starostka Hrušek Jana Filipovičová ještě neměla čas zamyslet se, čím nováčky potěší. „Stále se totiž věnuji nějaké úřední práci. Dnešní večer jsem si ale rezervovala na napsání proslovu. Určitě jej neodbudu, dám si záležet,“ ubezpečuje.

Starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut se chystá děti upozornit, že je při výuce bude občas rušit stavební ruch a do tříd se jim občas dostane prach. „Ještě nás totiž čeká obrovské kvantum práce, než školu uvedeme do původního stavu. Po dodělání střechy, krytiny a úpravy oken se vrhneme na fasády. Nejvíce vytížení budou klempíři.“ V Hruškách trval smutek ze zavřené školy, kterou se nestihlo opravit, jen chvíli. „Když děti zjistily, že všichni budou pohromadě v Tvrdonicích, výskaly radostí. Byly nefalšovaně šťastné. Bály se, aby zase nemusely být doma na distanční výuce, anebo aby nebyly rozdělené,“ líčí Filipovičová. Obec Hrušky má totiž jen školu pro první stupeň, a tak se celistvost kolektivu podařilo zachovat.

Dojíždění do pět kilometrů vzdálených Tvrdonic nikoho netrápí, zvláště, když je vše vzorně zorganizované. Každé ráno je od školy v Hruškách odveze autobus a po vyučování je do obce zase přiveze zpět. „Některé děti berou transport jako dobrodružství. Například dcera jedné mé kolegyně tvrdí, že každý den budou jezdit na výlety, a tak se moc těší.“ Jediný problém může podle komunální političky Filipovičové nastat, když se některému dítěti udělá špatně či bude vykazovat příznaky nákazy covidu-19. „V takovém případě si budou muset rodiče pro svého potomka dojet vozem. Stejně tak budou muset učinit, pokud žák zůstane odpoledne v družině.“

Košut čelí na sítích obvinění ze zpronevěry peněz

Starostové však nežijí jen zítřejším začátkem školního roku, v postiženém regionu jsou stále znát stopy červnového tornáda. Městys Moravská Nová Ves by proto uvítal další dobrovolníky, kteří s přibývajícím časem od katastrofy ubývají. „Je pochopitelné, že vlna solidarity ochabuje a život se vrací do starých kolejí. Navíc s koncem prázdnin a dovolených výrazně dobrovolníků ubude, a tak vše zůstane na řemeslnících z nasmlouvaných firem,“ soudí Košut, který je ale za odvedenou práci všem dobrovolníkům neskonale vděčný. „Bylo dojemné, že přijeli ze všech koutů republiky a dokonce na nás nezapomněli ani při posledním prázdninovém víkendu.“

Než se Moravská Nová Ves oblékne do nového hávu, potrvá ještě dlouho. „Méně poničené domy dáme do kupy tak do roka. Teď je zdobí lešení. Ale vystavět nová obydlí, nebude jen tak. Ale nejde jen o domy. Tornádo nám vzalo naše oblíbené stromy. Než po vysázení vyrostou do nějaké přijatelné výšky, tak uplyne nejméně deset až dvacet let.“

Následky ničivého tornáda se osobně dotýkají i starostky Hrušek Jany Filipovičové, které živel poničil dvojgenerační dům. „Stále čekáme s rodinou na dokončení střechy, dodávku oken a podlahy. Jak se protahuje čekání na řemeslníky, tak nám do domu znovu zateklo a zjistili jsme, že déšť poničil radiátory, a tak je musíme nechat kompletně vyměnit,“ posteskne si. Škody na svém domě hlásí i Košut. „Znalec vyčíslil poškození na osm set tisíc korun, a tak ve srovnání s jinými jde vlastně o zanedbatelnou drobnost.“

Více jej trápí, že někteří lidé z Moravské Nové Vsi jej na počátku léta na sociálních sítí obvinili ze zpronevěry peněz z dobročinných sbírek a útěku z úřadu. Věcí se tak zabývá Policie České republiky. „Už jsem byl na podání vysvětlení a řekl jsem svoji verzi. Jedná se o neskutečnou lež. Lidé, kteří tento nesmysl napsali, si neuvědomují, že nešlo o nějakou hloupou legraci či žert.“ Případu se ale chytla některá média. „Hlavně ta dezinformační a takzvaně nahnědlá, vlastenecká. Bez jakéhokoli důkazu o mně psala jako o zlodějovi.“ Komunální politik věří, že pravda vyjde najevo, ale ohledně trestu pro viníky je skeptický. „Podívejte se, jak lidé uráží či dokonce vyhrožují smrtí vrcholným politikům. A nestane se nic. Maximálně soud nařídí omluvu a ta už média nezajímá, a tak se ani nikde nezveřejní. Ale udělat z politiků lumpy, to je velice atraktivní,“ zlobí se představitel TOP 09. „Jsem členem strany, která v českých i moravských luzích a hájích je nejvíce nenáviděná, a tak se za každé situace musí poškodit. Čekají nás sněmovní volby, a tak se vytahuje špína,“ smiřuje se s tvrdou realitou.

Pak se se stejně jako starostka Jana Filipovičová ponoří do vyřizování problémů spojených s tornádem. Oba se ale moc těší, až se žáci z Moravské Nové Vsi i Hrušek kolem Vánoc definitivně vrátí do opravených a zrekonstruovaných škol. „A pak je znovu přijdeme pozdravit a poptat se jich, jak se jim daří,“ shodují se oba starostové.