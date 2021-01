Plaga asi dnes oznámí letošní podobu maturit a závěrečných zkoušek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zřejmě dnes dopoledne oznámí své rozhodnutí o podobě maturitních a závěrečných zkoušek středoškoláků v letošním roce. Tisková konference na toto téma by měla začít na jeho úřadu v 11:00. Už na začátku týdne ministr avizoval, že se maturity letos s ohledem na epidemii covidu-19 upraví, neměly by se ale úplně zrušit. Změny by podle něj měly zohledňovat zájem maturantů o studium na vysoké škole i jejich budoucí uplatnění v praxi.