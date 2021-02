Plaga chce co nejrychlejší návrat žáků do škol

"V současné době je nejdůležitější zmírnit šíření pandemie a snížit počet onemocnění v populaci, což je cílem vládou přijatých opatření," poznamenal Plaga. Je podle něj také nutné, aby ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v řádu dnů zajistil pravidelné a povinné testování a striktní dodržování všech opatření ve firmách, nebo aby je vláda uzavřela.

Podle Havlíčka zůstanou průmyslové firmy od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ale též uvedla, že než začne povinné testování ve firmách, vláda by měla průmysl omezit. "Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy," poznamenala.

"Jakmile to epidemická situace dovolí, je potřeba udělat maximum pro to, aby se žáci a studenti vrátili zpět do lavic, a to i za cenu přísnějších opatření v oblastech, jako je například průmysl, což ostatně tvrdím dlouhodobě," dodal Plaga.

Vláda v posledních zhruba dvou týdnech avizovala, že by se děti mohly postupně do škol vrátit. Mluvila o tom, že od 1. března by do nich mohli začít chodit studenti maturitních ročníků. Z důvodu nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru kabinet plány přehodnotil. Připravuje ale systém testování, který má návrat žáků k prezenční výuce umožnit. Pro zaměstnance ve školství se dnes otevřel registrační systém k očkování proti covidu-19. Očkování bude dobrovolné, rozdělené do několika fází. Za první dvě hodiny se k přednostnímu očkování proti covidu-19 zaregistrovalo zhruba 52.500 zaměstnanců škol.