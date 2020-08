Plaga chystá novou vyhlášku. O doučování by místo poraden měli rozhodovat ředitelé škol

"Doučování často nedává smysl," uvedl Plaga pro ČTK. Učitelé si podle něj často stěžují, že této možnosti žáci nevyužívají, přestože to mají předepsané z poradny. Nabízí se proto, aby o tom místo poraden rozhodovali ředitelé, kteří dokážou lépe vyhodnotit, zda má žák o doučování zájem a pomohlo by mu, řekl. Na doučování by potom stát už nemusel školám posílat peníze zvlášť, ale platilo by se z peněz, které školy dostanou na platy pedagogů.

Plaga připomněl, že stát v uplynulých letech zvyšoval rozpočet na výdělky ve školství. Učitelé dostali přidáno naposledy od letošního ledna, a to o deset procent. Pro příští rok pro ně ministr bude požadovat navýšení o dalších devět procent, což by mělo činit meziročně kolem 11 miliard korun navíc.

Připravované změny ve vzdělávání handicapovaných by se podle ministra měly týkat rovněž asistentů pedagoga, kteří by se do budoucna měli využívat u méně druhů vad. "V rámci některých diagnóz nedává smysl předepisovat asistenta pedagoga, ale dává smysl jiná škála opatření," řekl. Dodal, že změny by se netýkaly asistentů, kteří nyní již u dětí působí.

Podle loňské analýzy společného vzdělávání je nejčastějším podpůrným opatřením pro znevýhodněné žáky doučování, na které jich loni mělo chodit 9417. Velmi často školy využívají i asistentů pedagoga. Zhruba 5400 z nich pracovalo loni na poloviční úvazek, 4740 na tříčtvrteční úvazek a 1160 na celý úvazek.

Loni registrovalo ministerstvo ve školách zhruba 121.000 žáků se speciální podporou. V posledních letech podle úřadu přibylo zejména dětí, které ji dostávají kvůli vývojovým poruchám učení a chování, vadám řeči nebo souběžným postižením více vadami. Zvýšil se i počet žáků s podporou, kteří jsou z odlišného kulturního prostředí nebo z chudších rodin.

Vyhláška o společném vzdělávání dětí ve školách platí od září 2016. Už dříve se třikrát upravovala, její poslední novela je ze začátku letošního roku.