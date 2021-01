Plaga je pro odvolání Hniličky z čela NSA, zastal se letošních maturantů

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi kritizoval výměnu místopředsedů v NSA, kterou provedl Hnilička. Byla podle něj netransparentní. Také podle šéfa poslanců a místopředsedy SPD Radima Fialy je potřeba vysvětlení. V agentuře ve čtvrtek skončili oba místopředsedové Ivo Lukš a Michal Janeba, volné posty obsadí Markéta Kabourková a Soňa Bergmannová.

Hnilička na začátku tohoto týdne čelil tlaku na rezignaci kvůli nedávné účasti na oslavě v hotelu v Teplicích, při které se porušovala protiepidemická opatření. Nakonec se vzdal jen poslanecké funkce a s podporou premiéra Andreje Babiše (ANO) zůstal v čele agentury, která od letoška místo ministerstva školství rozděluje veškeré dotace na sport.

"Pokud pan premiér tento návrh na vládu dá, tak já budu hlasovat pro tento návrh na odvolání Milana Hniličky," uvedl Plaga. Podle něj šéf NSA prokázal sportu "medvědí službu" v době, kdy je sport vládními opatřeními zavedenými kvůli šíření nemoci covid-19 hodně zasažen.

Ministr se nelichotivě vyjádřil i o dopisu představitelů sportu, kteří se Hniličky, který má jako šéf sportovní agentury v rukou sportovní dotace, zastali. "Z mého pohledu podpůrný dopis těch lidí, kteří jsou na dotačních prostředcích závislí, tak ten podpůrný dopis já neberu vůbec vážně," uvedl. Dodal, že první ze signatářů šéf ČUS a České basketbalové federace Jansta je obžalovaný v kauze sportovních dotací z roku 2017.

Pod prohlášení na podporu Hniličky se kromě Jansty podepsali šéfové fotbalu, hokeje, atletiky, florbalu a juda Martin Malík, Tomáš Král, Libor Varhaník, Filip Šuman a Jiří Dolejš a členové poradní Národní rady pro sport Jaromír Jágr, Barbora Špotáková a Radek Štěpánek.

Michálek dnes kromě netransparentnosti výměny místopředsedů NSA kritizoval také to, že Bergmannová, dříve Křítková, je mimo jiné bývalou šéfkou komunikace společnosti Agrofert, který vlastnil Babiš do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Michálek s Fialou též uvedli, že poslanci nemohou Hniličku jakožto šéfa agentury interpelovat.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v České televizi uvedl, že výměna místopředsedů pravděpodobně byla dlouhodobě plánovaná. U nově vzniklého orgánu je podle něj normální, že se v něm mění lidé.

Plaga: Letošní absolventi nebudou maturanti druhé kategorie

Řešení letošních maturit podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zohledňuje současnou problematickou situaci kvůli nemoci covid-19, ale ponechává zkouškám jejich váhu. Také předseda hnutí STAN Vít Rakušan dnes v diskusním pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové uvedl, že ho považuje za vyvážené. U maturitních zkoušek se letos podobně jako loni zruší písemné práce z povinné češtiny a cizích jazyků. Ústní zkoušky a didaktické testy zůstanou povinné.

Studenti chtěli podle Plagy zrušit ústní část testů. "Ale když se na to podíváte, tak v té profilové školní odborné části je těžiště jejich budoucího uplatnění," uvedl ministr. Ředitelé škol také mohou zkoušky značně uzpůsobit jejich potřebám. Možnost ředitelů zasahovat do podoby zkoušek a hlavně ponechání maturit ocenil i Rakušan. "Maturovat je normální," prohlásil. Dodal však, že by nyní měl následovat další krok - umožnit studentům posledních ročníků středních škol se alespoň v menších kroužcích vrátit do škol a na testy se připravit.

Zástupci středních škol s úpravami maturit souhlasí, podle studentů jsou nedostatečné. Zatím není jasné, kdy se žáci do škol vrátí. Většina se bude i příští týden učit na dálku. S dalším zpřísněním opatření ve školství nyní ministr nepočítá.

K úpravám zkoušek přistoupilo ministerstvo s ohledem na trvající výuku na dálku i další opatření proti koronaviru, která komplikují vzdělávání. Maturanti, kteří pomáhali s epidemií v nemocnicích nebo sociálních službách a neuspějí u didaktických testů na začátku května, dostanou podle ministra možnost opravit si je 14. až 16. června. Ministerstvo jim navýší počet opravných pokusů z běžných dvou na tři. K mimořádnému termínu zkoušky v červnu se budou moct přihlásit i maturanti, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, uvedl ministr.