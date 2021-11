Plaga navrhne vládě proplácení přesnějších PCR testů školám

Pro zajištění dostatku antigenních testů se podle něj bude muset vypsat zakázka u státních hmotných rezerv a 1,6 milionu kusů se jich zřejmě doobjedná jako součást předchozí zakázky, pro kterou ministerstvo zdravotnictví (MZ) v říjnu odmítlo dát svůj souhlas. Plaga to řekl ČTK.

Vláda se dnes podle premiéra Andreje Babiše (za ANO) shodla na pokračování plošného testování ve školách jednou týdně každé pondělí. Předpokládá, že nová protiepidemická opatření budou platit do konce února. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se budou testovat jen neočkovaní a systém bude nastaven tak, aby do karantény nemusely chodit celé třídy, ale jenom pozitivně testovaný žák.

"Jsem rád, že alespoň antigenní testování bude ve školách pokračovat, ostatně je to součástí toho bavorského modelu, tak jak byl prezentován dnes na vládě," uvedl Plaga. Připomněl, že ministerstvo školství dlouhodobě prosazovalo testování ve školách, přičemž preferovalo zajištění PCR testů. "Budu navrhovat vládě jako na jaře a na podzim proplácení PCR testů školám," řekl.

Státu zbyly nyní pro školy asi dva miliony antigenních testů, které budou stačit na plánované testování 22. a 29. listopadu. Vláda dnes podle Plagy proto jednala i o tom, že ministerstvo zdravotnictví dá souhlas k doobjednání 1,6 milionu kusů testů z předchozí zakázky, kterou v červenci vyhrála firma Batist Medical. Pro zářijové testování ve školách dodala antigenní testy od čínské společnosti Genrui Biotech v hodnotě zhruba 80 milionů Kč. Kromě toho bude muset být podle Plagy vypsána další zakázka. "Jsem velmi rád, že SSHR má dynamický nákupní systém, ale nejsem rád, že rozhodnutí o antigenním testování přichází až v tuto chvíli, protože několik měsíců jako ministr školství upozorňuji na to, že je třeba tyto kroky dělat s náležitým předstihem, což se nestalo," řekl.

Antigenní testy mají podle Plagy smysl, i když při nižším výskytu nákazy nejsou tolik průkazné. Lokální testování 1. a 8. listopadu podle něj ukázalo, že výskyt nákazy ve školách je nyní poměrně vysoký. Poukázal na to, že se díky němu následně metodou PCR potvrdilo víc než 3000 nakažených.

Chtěl by, aby děti při výskytu nákazy ve třídě nemusely všechny do karantény, ale místo toho se každé ráno otestovaly a negativní mohly ve třídě zůstat. Tento takzvaný systém test and stay, tedy otestuj se a zůstaň, podle něj ministerstvo školství prosazuje dlouhodobě. "Paní hlavní hygienička dnes přislíbila, že se tímto systémem bude postupovat. Plus tam je ještě model PCR odběrových mobilních týmů, což je další záležitost, kterou MZ tvrdí, že má připravenou," dodal.