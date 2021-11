Plaga nevidí smysl prodloužení prázdnin bez omezení i v jiných oblastech

Plaga to dnes řekl ČTK v reakci na návrh pětikoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN.

Podle návrhu opatření, která dnes představila nově vznikající vláda pětikoalice na tiskové konferenci, by kvůli výraznému zhoršení epidemie měly vánoční prázdniny začít už od pondělí 20. prosince. Harmonogram letošního školního roku počítá s prázdninami od čtvrtka 23. prosince. Děti se mají do lavic vrátit 3. ledna. Aktuální situaci mají podle nastupující vlády operativně řešit krajské hygienické stanice například omezením počtu lidí na akcích. Školy, firmy a služby by jinak měly fungovat dál.

Plaga se ale domnívá, že školy by neměly být jedinou oblastí, kde by se případně mělo potkávání lidí kolem Vánoc omezit. "Prodloužení vánočních prázdnin nedává smysl, pokud současně nedojde k omezení aktivit i v ostatních sférách společnosti. To znamená omezení provozu podniků, hromadných a volnočasových akcí a dalších aktivit, ke kterým se vážou zvýšené sociální kontakty. Pokud by prodloužení vánočních prázdnin mělo být v tomto směru jediným opatřením, opět by to byly školy, které jako jediné brzdí epidemii a nesou její následky," řekl.

Kandidát na ministra školství Petra Gazdíka (STAN) dnes uvedl, že prodloužení vánočních prázdnin doporučují odborníci. "Efekt týdne (prodloužení) a dalších takřka 14 dní vánočních prázdnin je podle epidemiologů natolik velký, že tady se to vyplatí,“ řekl Gazdík ČTK. Ještě před měsícem s návrhy některých odborníků na vyhlášení několikadenního volna či uzavření škol na dva týdny nesouhlasil. Podle něj tehdy bylo jasné, že se bude epidemie dál zhoršovat a děti by se do škol po dvou týdnech asi nevrátily. Po Vánocích by se podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) ve školách otestovaly na covid-19 a tím by se zjistilo, jak se nákaza rozšířila v rodinách.

Vánoční prázdniny se kvůli epidemii prodloužily už loni. Místo v úterý 22. prosince šli žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Do lavic se vrátili v pondělí 4. ledna.