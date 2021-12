Plaga: Opatření rozdělují společnost, jsou zdrojem konfliktů mezi pracovníky škol a rodiči

Dopis má ČTK k dispozici. Podle Plagy mohly školy díky úsilí svých zaměstnanců zůstat v tomto školním roce zatím otevřené. Někteří lidé nyní kritizují to, že se Plaga vyslovil proti prodloužení vánočních prázdnin, jiní naopak nesouhlasí s nařizováním karantény dětem.

„Píši Vám s plným vědomím toho, že ve svých školách od začátku školního roku opět zažíváte situace, které, jak jsme všichni společně doufali, už nepřijdou. Žačky a žáci v karanténě nebo izolaci, zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat svou práci, ať již kvůli onemocnění, nebo kvůli péči o vlastní rodinu či děti v karanténě. Opatření rozdělují jak společnost, tak i sborovny a jsou zdrojem konfliktů s rodiči a Vy, ředitelky a ředitelé škol, jste těmi, na jejichž bedrech vše leží,“ uvedl Plaga v dopise.

Podle něj zvládli ředitelé se svými zaměstnanci v minulých měsících zabezpečit provoz škol s opatřeními proti covidu-19, věnovat se testování žáků a trasování rizikových kontaktů a zajistit i potřebné změny ve výuce kvůli častým karanténám. „Každý z Vás ve své škole odvedl obrovský kus práce, každý z Vás si zaslouží obrovské ocenění a poděkování. Díky Vám a Vašim kolegům totiž mohly být školy dosud otevřené,“ napsal končící ministr. Poděkování podle něj patří i rodičům, kteří se snaží dodržovat potřebná opatření. „Jsme v tom společně a každý svým dílem přispívá k tomu, abychom situaci zvládli,“ doplnil.

Spolek Pedagogická komora minulý týden na svém webu upozornil na to, že počty dětí pozitivně testovaných na covid-19 jsou aktuálně nejvyšší za celou dobu epidemie. Ze statistik ministerstva zdravotnictví podle něj vyplývá, že od 1. září do současnosti se nakazilo koronavirem asi 11 procent všech žáků. Spolek by proto chtěl, aby žáci 13. prosince přešli na výuku na dálku. Školské odbory zase vyzvaly k přehodnocení Plagova odmítavého postoje k prodloužení vánočních prázdnin o tři dny. Končící ministr uvedl, že takové opatření by nemělo smysl bez omezení kontaktů lidí i v dalších částech společnosti. Naopak zase například iniciativa Vraťme děti do školy bez podmínek odmítá jakékoli omezení výuky kvůli covidu-19.

Odborníci a politici se neshodnou na tom, jak velký problém šíření viru mezi dětmi představuje, nebo jak ho omezit. Například náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková považuje za zbytečné plošné testování dětí ve školách. Podle biochemika Zdeňka Hostomského by se stát dětmi zabývat nemusel vůbec. Naopak epidemiolog Roman Prymula a předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) se v neděli na CNN Prima News vyslovili pro testování dětí. Podle hejtmana je to jeden ze způsobů, jak epidemii brzdit.