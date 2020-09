Plaga reaguje na Prymulu. Je připraven se bavit o úpravě školního roku

Dnešní výzvu Prymuly k ředitelům, aby školy vyhlásily v pátek ředitelské volno, vnímá jako jednorázové doporučení, kterým se nyní ministerstvo školství už nebude zabývat. Plaga to dnes řekl v České televizi.

Prymula dnes po uvedení do úřadu řekl, že ministerstvo zdravotnictví nebude zavírat první stupně základních škol, pokud to bude aspoň trochu možné. Zavírání škol si podle něj nikdo nepřeje. Pro některé regiony se nicméně diskutuje o možnosti distanční výuky na druhém stupni základních škol či na středních školách. Ředitelé by podle Prymuly měli zvážit vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září, aby vznikl čtyřdenní víkend a získal se čas na útlum epidemie. Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý pak ČTK řekl, že by bylo lepší, kdyby ministerstvo školství vyhlásilo některé volné dny změnou organizace školního roku.

"Jsem připraven se bavit o úpravě školního roku, ale ne takto ad hoc dva tři dny dopředu, ale skutečně nějak systémově," reagoval Plaga. "Pokud se máme bavit o nějakých dalších úpravách třeba školního roku nebo systémových věcech, které se týkají opatření preventivních, nebo v červeném regionu, tak jsem vyzval ministra zdravotnictví, abychom do toho byli ještě více vtaženi," řekl.

Podle Plagy se osvědčila spolupráce s ministerstvem zdravotnictví na jaře i v létě, kdy se připravoval postup pro rozvolňování epidemiologických opatření nebo manuál pro fungování škol v novém školním roce. "Byl bych rád, kdybychom s novým ministrem zdravotnictví na to navázali a abychom jako ministerstvo byli vtaženi do formulování případně těch dalších opatření," dodal.

Postup zástupců vlády při přípravě rozvolňování jarních opatření ve školách i manuálu pro nový školní rok přitom řada ředitelů škol kritizovala. Vadilo jim hlavně to, že se informace dozvídali pozdě, ale také neproveditelnost některých doporučení, která část ředitelů označila za alibismus.