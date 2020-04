Plaga: Školy otevřou v druhé půli května, variantní plány nejsou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr školství Robert Plaga (ANO) dnes v České televizi uvedl, že žáci a studenti by se mohli podle současných plánů do školy vrátit v druhé polovině května. Pro otevření škol je podle něj zásadní stanovení podmínek pro takový krok od ministerstva zdravotnictví - tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Žádné variantní plány pro otevírání škol, které by vycházely z údajů ministerstva zdravotnictví a vývoje šíření nemoci, podle něj nejsou.