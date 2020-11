Plaga souhlasí s testováním učitelů na covid, rozhodnut má ministerstvo zdravotnictví

Možnost testování učitelů o víkendu připustil také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Naopak u žáků prvních a druhých tříd, kteří se od středy vrátí k prezenční výuce, ministerstvo podle Blatného plošné testování na koronavirus nedoporučí. Například Brno podle náměstka primátorky Petra Hladíka ještě dnes umožní nechat se otestovat učitelům prvních a druhých tříd a družinářům. Celkem jde podle Hladíka o 400 učitelů a 200 pracovníků družin.

"Rozhodně nejsem proti tomu, aby se testovali učitelé," uvedl dnes Plaga. Vzhledem k tomu, že nejvíce nakažených se vyskytovalo po zahájení školního roku mezi středoškoláky, neměl by nic ani proti testování žáků středních škol. "Neumím si úplně představit pravidelné testování těch nejmenších žáků výtěrem štětičkou," dodal. Doufá, že se v následujícím období objeví další typy testů, které se dají používat snadněji.

V současnosti by se jinak podle Plagy asi jednalo o antigenní testy, které jsou méně spolehlivé než laboratorní testy PCR, poskytují ale rychlejší výsledek. V současnosti se využívají při testování klientů i zaměstnanců v sociálních pobytových zařízeních. Stejně jako při PCR testech se při nich dělá výtěr. Ještě snadnější testování by mohli umožnit rychlotesty ze slin, takzvané lamp-testy. Jejich rozšíření na trh v ČR sliboval již v polovině září do několika týdnů bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Podle Plagy je třeba při případném testování zohlednit také velké množství lidí, kterých by se ve školství týkalo. V případě učitelů by šlo o 172.000 lidí, řekl. Pokud by se testovali všichni zaměstnanci ve školách, pak by počet stoupl na čtvrt milionu. Jestliže by se to týkalo i všech žáků a studentů, jednalo by se podle něj o dalších 1,4 milionu lidí.

"Klíčové rozhodnutí musí udělat ministerstvo zdravotnictví, protože testování musí být smysluplné, musí být proveditelné s ohledem na to, o kolika lidech se bavíme a s ohledem na nějakou pravidelnost," dodal Plaga. Podle něj na tom nyní pracuje skupina expertů na ministerstvu zdravotnictví.

Doplnil, že je nutné si zároveň uvědomit, že nákaza se podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky po zahájení školního roku šířila nejvíce mezi studenty ve věku 16 až 19 let. Tato věková kategorie podle Plagy měla asi desetkrát větší výskyt covidu-19 než děti ve věku do pěti let a čtyřikrát větší než školáci mezi šesti a 11 lety.