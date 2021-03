Plaga zatím netuší, jak a kdy se budou vracet žáci do škol

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neví, jak a kdy se budou vracet žáci do škol. Záležet podle něj bude na rozhodnutí epidemiologů, východiskem by mohl být protiepidemický systém PES. Vyšší prioritu by v něm ale nově mělo mít více ročníků prvního stupně základní školy, ne pouze první a druhé třídy. Plaga to dnes novinářům řekl po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).