Plaga zůstane podle mluvčí resortu nadále ministrem školství

Plagy se v úterý zastali rektoři i další zástupci vysokých škol a řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná.

"Mohu potvrdit, že žádné personální změny na ministerstvu školství se nechystají," uvedla mluvčí na dotaz ČTK. Plaga podle ní nadále zůstane ministrem. CNN Prima News a server iDNES.cz v úterý informovaly o tom, že premiér Andrej Babiš (ANO) dnes zřejmě odvolá Plagu a ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Úřad vlády dnes potvrdil, že Blatného vystřídá ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Premiér o Velikonocích kritizoval plány ministerstva školství na návrat dětí do škol. Českému rozhlasu - Radiožurnálu řekl, že nechápe, proč se do škol a školek má vrátit jen část dětí. Ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology a školskými asociacemi připravilo plán, podle kterého se od 12. dubna do škol vrátí děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude takzvaná rotační výuka, kdy se děti budou střídavě učit na dálku a ve škole. Všechny školy, s výjimkou škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v Česku kvůli epidemii covidu-19 zavřené od 1. března. Plagův postup v úterý schválila vláda. Už dřív se Babiš s Plagou neshodl také na podobě maturit. Premiér v souvislosti s epidemií prosazoval možnost úřední maturity pro všechny, ministr ovšem rozhodl o zjednodušení zkoušek.

Za Plagu se v uplynulých dnech postavila řada školských organizací. Proti jeho kritice ze strany premiéra se už o víkendu ohradila konzultační skupina ministerstva školství, která poukázala na to, že plán návratu dětí projednala mimo jiné vládní rada pro zdravotní rizika, které se Babiš osobně zúčastnil. Členy konzultační skupiny jsou mimo jiné předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček nebo předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák. V úterý vyjádřily Plagovi podporu Česká konference rektorů, Rada vysokých škol, Asociace výzkumných univerzit a neziskové organizace jako Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Učitel naživo nebo Otevřeno.