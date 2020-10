Počet odpůrců inkluze se snižuje, ukázal průzkum

Ačkoliv s inkluzí žáků se speciálními potřebami do běžných základních škol více lidí nesouhlasí než souhlasí, jejich poměr se oproti předchozímu průzkumu změnil. Množství odmítavých odpovědí za rok kleslo o 14 procentních bodů.

"I když pozitivní názor na začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných ZŠ mezi roky 2017 a 2019 osciloval kolem 30 procent, tak nárůst odpovědí 'pro' v letošním roce na hodnotu 41 procent je překvapivý a zasluhuje pozornost vzhledem k medializovaným problémům, které toto začleňování vyvolává v řadě škol," uvádí CVVM.

Průzkum zjišťoval postoj veřejnosti i k dalším opatřením zavedeným novelou zákona o českém školství. Tři čtvrtiny lidí jsou pro povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Přibližně dvě třetiny respondentů se v průzkumu vyslovily pro garantované místo v mateřských školkách pro každé dítě starší dvou let. Pro bezplatné předškolní vzdělávání od dvou let věku dítěte bylo 60 procent dotázaných.

Více než polovina respondentů se vyslovila pro zákaz propouštění učitelů na letní prázdniny, pro jednotné přijímací testy na maturitní obory a pro možnost individuálního domácího vzdělávání na úrovni základní školy. Se společnou maturitou na všech středních školách souhlasilo 49 procent dotázaných.

Autory průzkumu zajímal také názor veřejnosti na povinnou maturitu z matematiky. Proti se vyslovilo 57 procent respondentů, naopak pro 35 procent. Opětovně diskutovanou povinnou maturitu z matematiky odmítají především ti, kterých se to nejvíce týká. Proti byly dvě třetiny dotázaných z věkové skupiny 15 až 19 let. Naopak v nejstarší generaci, která povinnou matematiku u maturity zažila, byla proti jen polovina dotázaných.

Dalším zjištěním, které ze zářijového průzkumu CVVM vzešlo, je, že zhruba sedm z deseti obyvatel Česka odmítají placení školného na veřejných vysokých školách. Opačný postoj zaujalo 23 procent respondentů. Negativní názor veřejnosti na školné zůstává podle sociologů dlouhodobě téměř neměnný.

Průzkum provedlo CVVM v období od 5. do 20. září. Zapojilo se do něj 951 obyvatel ČR starších 15 let.