Podle náměstka nenastoupilo do škol asi 10 tisíc uprchlíků, kteří se zapsali

Podle dat, které měl úřad k dispozici ke 12. září, je do škol v Česku zapsáno 66.163 dětí ukrajinských utečenců. "Z toho je v mateřských školách asi 10.000, v základních školách 51.000, ve středních školách 4500 a zbytek je na konzervatořích a vyšších odborných školách," vypočetl náměstek. Přibližně 56.000 žáků podle něj v současnosti školu skutečně navštěvuje, dalších asi 10.000 do ní zatím nenastoupilo. Kapacity, které nepřítomní žáci blokují, se budou postupně uvolňovat, dodal Mareš.

Připomněl, že zvláštní zákon s opatřeními pro uprchlíky stanoví, že v případě absence po dobu 20 dnů bez omluvení může být Ukrajinec ze školy vyloučen. Má pak ještě 15 dnů na zareagování na výzvu. Toto ustanovení zdůvodnilo ministerstvo při schvalování zákona tím, že se běženci často stěhují, aniž by to škole oznámili, a blokují tak místa jiným uchazečům.

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) při zahájení školního roku 1. září uvedl, že podle odhadu ministerstva nastoupilo do škol v České republice 57.000 až 60.000 dětí z Ukrajiny. Řekl, že očekával vyšší počet středoškoláků. Řada dětí ve věku 17 let se podle něj na střední školy v ČR nepřihlásila, protože chtějí dokončit školní docházku na Ukrajině. Problém pro ně představuje i jazyková bariéra, protože uprchlíci zatím neumí dobře česky. Ministr poukázal i na to, že na některých místech v republice je momentálně středních škol nedostatek.

Mareš dnes připomněl, že zvláštní zákon umožnil školám kvůli uprchlíkům žádat o navýšení kapacity bez stanoviska hygieniků či stavebního úřadu. Počet míst ve třídách se může navýšit na maximum 34 žáků a ve školkách na 28 dětí. K 9. září registrovalo ministerstvo podle Mareše 190 žádostí, na jejichž základě mohlo ve školách přibýt 6028 míst. Úřad podle náměstka dál sbírá data, na jejichž základě by se mělo vyjasnit i to, kolik by ve školách mohlo pomáhat ukrajinských asistentů pedagoga. Přesnější údaje bude mít ministerstvo zřejmě na začátku října.

Poslanci ve školském výboru dnes debatovali mimo jiné i o tom, jak zajistit vzdělávání ukrajinských uprchlíků, kteří do škol nenastoupili. Členové výboru upozorňovali na to, že běženci někdy neposílají své děti do školy ani když zůstávají v ČR. Podle platné legislativy takovým chováním porušují zákon. Mareš uvedl, že otázka vymáhání docházky není věcí školy ani ministerstva školství, ale jiných orgánů. Předseda výboru Ivo Vondrák (ANO) dodal, že do budoucna je potřeba v legislativě nastavit mechanismus, jak by bylo možné povinnou školní docházku utečenců v ČR vymáhat.