Pomoc pro maturanty: Střední školy chystají prezenční i online konzultace

Střední školy by se měly pro studenty posledních ročníků otevřít 11. května. Od stejného data by se podle harmonogramu měly otevřít dveře i studentům závěrečných ročníků vyšších odborných škol (VOŠ). Podle předsedkyně Asociace VOŠ Markéty Pražmové s jejich návratem do lavic už VOŠ moc nepočítají. "Přítomnost studentů není nutná, protože všichni budou na praxi," řekla.

Absolvování praxe, které se studenti v uplynulých týdnech kvůli opatřením proti covid-19 někdy nemohli účastnit, je podle ní podmínkou pro absolutorium.

Podle předsedy Unie školských asociací Jiřího Zajíčka střední školy plánovaný návrat studentů posledních ročníků pojmou různě. "Některé školy si připravují různé rozpisy konzultací pro žáky, takže žáci budou přicházet do škol v nějakých menších skupinkách. Většinou to nechávají dost na té dobrovolné bázi, jestli žáci chtějí, nebo nechtějí. Některé školy počítají s tím, že konzultace budou převážně poskytovat distanční formou, to znamená prostřednictvím nějakých videokonferencí tak, aby žáci do školy vyloženě chodit nemuseli," řekl Jiří Zajíček.

Podmínky pro zajištění provozu si školy nastaví v příštím týdnu podle hygienických doporučení od ministerstva školství, dodal.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové nemá už cenu, aby se maturanti zabývali nematuritními předměty. "Jen jsme vypsali předměty po skupinkách, které mají u maturit," řekla. "Máme to rozepsané tak, aby měly z každého předmětu aspoň dvakrát týdně konzultaci," dodala. Docházka bude pro maturanty dobrovolná. Na pražském Gymnáziu Nad Štolou, které Schejbalová řídí, pro maturanty už nebude pokračovat online výuka. Vedle konzultací pro ně ale bude pokračovat výuka na dálku pro nižší ročníky, což podle ředitelky bude dost náročné pro některé vyučující.

Podle Zajíčka si školy už často zakoupily základní zásoby dezinfekce a jednorázových roušek nebo i respirátorů. Výbavu podle něj zatím většinou platily ze svých rozpočtů, někde jim ale s financováním přislíbili pomoc i zřizovatelé. Například pražský magistrát školám v Praze slíbil, že jejich náklady na ochranné pomůcky uhradí. "Je to regionálně ale asi velmi rozdílné, záleží na tom, jak který region vychází s finančními prostředky," dodal.

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. Výuka od té doby funguje na dálku, tedy většinou přes internet. Do konce školního roku už vláda s obnovením prezenční výuky v plném rozsahu nepočítá. Školy se mají postupně otevřít už jen v omezeném režimu.