Potvrzení o studiu nově online? Sněmovní výbor je pro

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Studenti vysokých škol by nejpozději do dvou let měli mít možnost získat potvrzení o studiu přes internet. Vyplývá to z usnesení sněmovního výboru pro veřejnou správu, ve kterém výbor požaduje po ministerstvu školství, aby pro studenty tuto službu zajistilo. Návrh inicioval pirátský poslanec Ondřej Profant v souvislosti s projednáváním zákona o právu na digitální služby. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Pirátů Karolína Sadílková. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.