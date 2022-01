Pozitivní testy na covid jsou ve školách u jedinců, jejich spolehlivost bude zřejmě malá

Podle vládního rozhodnutí se od 3. do 16. ledna musí testovat všichni v základních a středních školách v pondělí a ve čtvrtek. Cílem je podle vlády včas zachytit nástup nakažlivější koronavirové varianty omikron a udržet ve školách prezenční výuku. V pondělí se podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) ve školách zjistilo 3695 pozitivních antigenních testů z 1,1 milionu, tedy 0,33 procenta.

Například v Základní škole Drtinova v Praze 5 se dnes podle ředitele školy Libora Šrámka testovalo 517 žáků a učitelů a nikdo z nich pozitivní nebyl. V pondělí měly pozitivní antigenní test dvě děti, následný PCR test u nich ale nákazu vyvrátil, řekl. Stejně to dopadlo v Základní škole Vodičkova v Praze 1, řekla ředitelka Dagmar Zelená.

V Základní škole Antonína Čermáka v Praze 6 vyšel dnes pozitivní antigenní test jednomu žákovi, uvedl ředitel Petr Karvánek. V pondělí byly pozitivní testy dva, ale přesnější PCR metoda pak covid-19 nepotvrdila, řekl. Třída žáka s pozitivním antigenním testem podle něj nastoupila do zvláštního režimu test-to-stay s rouškami ve výuce. Do doby, než bude jasný výsledek PCR testu, se budou děti každý další den znovu testovat antigenními testy. Ředitel doufá, že to potrvá nejdéle do pátku. Za výhodné považuje, že rodiče nyní mohou dítě ze školy odvést rovnou na PCR test a nemusí už nejdřív kontaktovat pediatra nebo čekat na další pokyny od hygieniků. Systém by se tím podle něj mohl zrychlit.

Tři žáky s pozitivním antigenním testem dnes poslalo na ověřovací PCR test Gymnázium Nad Štolou v Praze 7. Podle jeho ředitelky a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové kvůli tomu musí nyní osm tříd fungovat v režimu test-to-stay, kdy mají být odděleny od ostatních. Důvodem, proč se zvláštní režim kvůli třem žákům týká osmi tříd, je to, že na seminářích se v předešlých dnech potkávali studenti z různých tříd. Pro gymnázia je proto podle Schejbalové tento protiepidemický režim nevýhodný.

V pondělí byl podle ředitelky ve škole jeden žák s pozitivním antigenním testem, podobně jako v dalších oslovených školách ale následný PCR vyšel negativní. Kvůli nespolehlivosti používaných testů proto gymnázium testuje pozitivní žáky před odesláním domů raději vždy ještě jednou. "Dnes jsme třeba měli pozitivních žáků nejdřív osm, ale druhý antigen to potvrdil jen u tří," řekla Schejbalová. Vedení školy tak chce zabránit tomu, aby ze školy odcházelo zbytečně moc žáků, u kterých se pak nákaza neprokáže. "Hodně testů je taky chybných, neobjeví se tam (jako výsledek) vůbec nic, takže se musí opakovat," dodala.

Školy podle ředitelů v tomto týdnů k testování používaly antigenní testy Sejoy od čínského výrobce, kterými je stát zásoboval už i v minulosti. I tehdy se stávalo, že se některé pozitivní případy pak PCR testy nepotvrdily.