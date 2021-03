Pracující studenti možná nebudou muset skládat maturitní testy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Maturanti zapojení do práce kvůli epidemii koronaviru asi letos nebudou muset skládat maturitní didaktické testy. V souvislosti s rozhodnutím vlády o pracovní povinnosti studentů by se jim takto mohly ulehčit maturitní zkoušky. Ústní maturity by se jim rušit neměly. Asociace zdravotnických škol ČR o tom podle svého předsedy Karla Štixe jednala s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO).