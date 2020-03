Prezident Zeman vybídl učitele, aby se při práci drželi hesla "škola hrou"

Prezident připomněl Komenského už v úvodu svého projevu a řekl, že nemá pocit, že by české školství požadavku na "školu hrou" odpovídalo. To dal do souvislosti s "diskusemi" ohledně zrušení maturity z matematiky. "Tento návrh není nepřátelský vůči matematice, tento návrh je nepřátelský vůči těm, kteří neumí učit tak, aby matematika byla zajímavá. To se týká i mé oblíbené disciplíny, to jest dějepis," řekl Zeman.

Pan prezident přijal na Pražském hradě finalisty XXVII. ročníku ankety Zlatý Ámos. pic.twitter.com/Witpm9NaPJ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 11, 2020

Podle prezidenta je skutečná výuka historie výukou příběhů. "Příběhů lidí, kteří stáli v čele svých států a nebo v čele opozice vůči těmto lidem. Na škole se někdy neučí příběhy, učí se jména panovníků, učí se letopočty, a to je samozřejmě nejlepší cesta, jak historii otrávit, třebaže není nic krásnějšího, než studovat historické knihy," podotkl.

Semifinalistům poté popřál, aby učili tak, aby se jejich žáci radovali z toho, že se jejich předměty učit mohou. "Někdy to vypadá, jako kdyby jenom to, co je upocené, bylo důležité, a to, co je zábavné, naopak bylo nižší kategorie. Přeji vám, aby vaši žáci z vaší výuky měli zábavu," uzavřel Zeman.

Porota by měla vybrat ze šestice finalistů nástupce loňské vítězky, Pavlíny Kopáčikové, která na Základní škole ve Vacově na Prachaticku učí matematiku, češtinu a tělocvik. Finalisty dnes na ministerstvu školství volili sami účastníci. Postoupili Veronika Svobodová z První jazykové školy Horáčkova v Praze, Zdeněk Halamásek z pražského Gymnázia Budějovická, Tomáš Míka z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, Petr Pokorný, který pracuje v Základní škole Lysá nad Labem, Vladimír Švarc ze základní školy v Rajnochovicích na Kroměřížsku a Adam Wiltsch z Mendelova gymnázia v Opavě. "Šestice se v závěrečném kole utká o tituly Ámos sympaťák, Dětský Ámos a Zlatý Ámos 2020," uvedl ředitel ankety Ladislav Hrzal. Zároveň dodal, že vzhledem k zvláštním opatřením kvůli koronaviru, pořadatelé v následujících týdnech zvažují, jakým způsobem vyhlášení pojmou. Chtějí dodržet tradici spjatou se Dnem učitelů, který je 28. března.

Učitelům za jejich práci poděkoval ministr školství Robert Plaga. "S nadsázkou vyjádřil naději, že díky současnému uzavření škol se rozvinou nové inovativní způsoby výuky včetně on-line vzdělávání," podotkl Hrzal.

Anketa Zlatý Ámos se letos koná posedmadvacáté. Semifinále navazovalo na regionální kola soutěže, která se uskutečnila v lednu a únoru. Nominace učitelů na Zlatého Ámose posílali školáci od října do konce loňského roku.

Prvního ročníku ankety, který se konal ve školním roce 1993/1994, se zúčastnilo 19 učitelů. Tehdejším vítězem se stal Petr Martínek z Vlašimi.