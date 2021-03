Přijímací zkoušky na střední školy by se mohly konat v jiném termínu

Na dalším vývoji epidemie bude podle ministerstva záviset i rozhodnutí o podobě dubnových zápisů do prvních tříd. Podobně jako loni by se mohly konat třeba i jen elektronicky nebo poštou. Vyplývá to z odpovědi mluvčí ministerstva Anety Lednové na dotaz ČTK.

Lednová už ve středu řekla, že ministerstvo s ohledem na vývoj epidemie jedná se zástupci škol a v současnosti se zabývá i možnými úpravami maturitní zkoušky. Ve hře jsou podle ní například posuny termínů maturit či úpravy obsahu zkoušek.

"MŠMT zvažuje i posunutí termínu přijímacích zkoušek, protože v tuto chvíli není jasné, jak nastavená opatření zaberou. Předpokladem je, že všechny variantní scénáře bude mít MŠMT do konce příštího týdne, přičemž s nimi pak neodkladně seznámí jak školy, žáky a studenty, tak i rodiče a veřejnost," doplnila dnes Lednová. Jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat z češtiny a matematiky, se mají konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Školní přijímací zkoušky mohou být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna. Uchazeči si mohli podat přihlášku do 1. března.

Na vývoji epidemické situace bude podle Lednové záviset i konání letošních zápisů k povinné školní docházce, které jsou plánované od začátku do konce dubna. O přesných termínech rozhodují ředitelé jednotlivých škol. Lednová podotkla, že právní předpisy umožňují provést zápis třeba i jen elektronicky, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem. Kvůli uzavření škol v důsledku epidemie se zápisy bez přítomnosti dětí uskutečnily už loni.

Do prvních tříd nastoupilo loni podle odhadu ministerstva školství 107.800 dětí. Zápisy se ale týkaly většího počtu. Kolem 20 procent šestiletých v ČR totiž každoročně dostane odklad školní docházky.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se letos kvůli epidemii nebudou muset konat na všech čtyřletých oborech, většina škol u nich ale podle zjištění ČTK zůstane. V případě, že škola nebude mít převis uchazečů, může její ředitel do 8. března rozhodnout o tom, že přijme žáky bez zkoušek. Na víceletých gymnáziích zůstanou jednotné přijímací testy povinné.

Většina uchazečů si podává přihlášky na dvě školy. Na čtyřleté obory se v minulém roce přihlásilo zhruba 69.000 uchazečů a na osmiletá či šestiletá gymnázia kolem 25.000 žáků pátých a sedmých tříd. Podobně jako loni se u jednotných přijímacích testů letos prodlouží čas. Na rozdíl o minulého roku, kdy měli uchazeči na složení zkoušky jediný pokus, ale letos zatím ministerstvo počítá s tím, že se budou konat obvyklé dva termíny.