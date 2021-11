Prodloužení vánočních prázdnin kvůli covidu je stále na stole, politici budou jednat

Podle návrhu opatření, která minulý týden představila nově vznikající vláda, by kvůli výraznému zhoršení epidemie měly vánoční prázdniny začít už od pondělí 20. prosince. Harmonogram letošního školního roku počítá s prázdninami od čtvrtka 23. prosince. Děti se mají do lavic vrátit 3. ledna. Plaga v reakci uvedl, že případné prodloužení prázdnin by nedávalo smysl bez současného omezení třeba i provozu podniků. "Pokud by prodloužení vánočních prázdnin mělo být v tomto směru jediným opatřením, opět by to byly školy, které jako jediné brzdí epidemii a nesou její následky," řekl.

Gazdík by se proto chtěl s Plagou do konce týdne sejít a vše s ním probrat. "Naším cílem je zmírnit epidemickou situaci na školách a zajistit hladký povánoční start výuky,“ uvedl. Problém je podle něj momentálně to, že není jasný termín jmenování nové vlády. Koaliční tým ho proto dnes pověřil, aby zajistil hladký přechod změny řízení ministerstva školství. "Za mě by měly prázdniny začít dřív a žáci a studenti by na ně měli odejít otestovaní,“ řekl. I když podle něj prodloužení prázdnin může rodičům způsobit komplikace, považuje to za lepší variantu, než zavírat v novém roce větší počet škol.

Gazdík už minulý týden řekl, že prodloužení vánočních prázdnin by podle epidemiologů mělo tak velký efekt, že by se to vyplatilo pro zklidnění epidemické situace. Ještě před měsícem s návrhy některých odborníků na vyhlášení několikadenního volna či uzavření škol na dva týdny nesouhlasil. Podle něj tehdy bylo jasné, že se bude epidemie dál zhoršovat a děti by se do škol po dvou týdnech asi nevrátily. Po Vánocích by se podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) ve školách otestovaly na covid-19 a tím by se zjistilo, jak se nákaza rozšířila v rodinách.

Vánoční prázdniny se kvůli epidemii prodloužily už loni. Místo v úterý 22. prosince šli žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Do lavic se část z nich vrátila v pondělí 4. ledna, většina zůstala do jara doma na distančním vzdělávání.